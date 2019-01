Entrée en poste à l'ITHQ : Richard Laroche nommé directeur principal des études professionnelles, techniques et des affaires étudiantes





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) souhaite annoncer la nomination de Richard Laroche au poste de directeur principal des études professionnelles, techniques et des affaires étudiantes.

Reconnu pour son expertise du monde de l'éducation, son leadership et ses habiletés marquées pour le développement de projets novateurs, Richard Laroche possède une formation de 2e cycle en éducation et plus de 25 années d'expérience dans le milieu collégial. Il a occupé différentes fonctions dans six cégeps, notamment celles de directeur de la vie étudiante, directeur adjoint des études et depuis les trois dernières années, celle de directeur des études au Collège de Valleyfield.

«?Nous sommes ravis d'accueillir Richard Laroche au sein de notre équipe. Son expertise pédagogique, ses compétences stratégiques ainsi que son implication auprès de la Fédération des cégeps sont des atouts indéniables pour l'ITHQ?», souligne l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ.

Richard Laroche a maintenant l'entière responsabilité de la gestion, tant au point de vue administratif que pédagogique, des programmes d'études professionnelles et techniques de l'ITHQ ainsi que des ressources s'y rattachant, en vue de faciliter le cheminement scolaire des étudiants. Dans le cadre de ses fonctions, il agira également comme responsable des services directs aux étudiants, ce qui inclut le service des stages, le registrariat, le recrutement, l'aide à la réussite et les affaires étudiantes.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un centre de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinées aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 16:22 et diffusé par :