Agile Alliance accueillera la conférence Agile India 2019





La conférence Agile de premier rang en Asie aura lieu du 17 au 24 mars à Bangalore, en Inde.

PORTLAND, Oregon, 17 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Agile Alliance a annoncé aujourd'hui qu'elle accueillera Agile India 2019 , la plus grande conférence internationale de premier rang sur les méthodes de développement de logiciels Agile et Lean en Asie. Cet événement annuel, qui se tiendra du 17 au 24 mars à Bangalore, en Inde, réunira, entre autres, des dirigeants, directeurs, développeurs, consultants, propriétaires de produits, analystes commerciaux, testeurs, concepteurs de produits et d'ergonomie et universitaires pour se former auprès d'experts de classe mondiale et pour pratiquer leur métier ensemble.

En effet, il s'agit de la 15e édition d'Agile India qui est organisée par la société indienne des logiciels Agile (en anglais, Agile Software Community of India ou ASCI). Fondée en 2004, l'ASCI est une société enregistrée à but non lucratif dont la mission est d'évangéliser de nouveaux moyens modernes pour fournir des produits et services afin de satisfaire les utilisateurs au plus haut degré. Au cours des 15 dernières années, l'ASCI a organisé 57 conférences dans 13 villes indiennes et a accueilli plus de 1 000 orateurs de 38 pays, qui ont réalisé plus de 1 200 séances ayant attiré plus de 10 000 participants.

« Agile Alliance est fier d'accueillir Agile India 2019 », a déclaré le directeur général d'Agile Alliance, Phil Brock. « S'agissant de la plus grande conférence sur les méthodes de développement logiciel Agile et Lean en Asie, cet événement renforce notre mission d'aider les personnes qui expérimentent et appliquent les valeurs, principes et méthodes Agile pour rendre le développement de solutions logicielles plus efficace, humain et durable. La dynamique communauté Agile en Inde accueille et encourage de nouvelles pratiques et techniques permettant aux organisations de créer et de réagir au changement. Cela augmente la valeur commerciale dans les environnements incertains et turbulents », ajoute-t-il.

« Nous avons adopté le modèle d'Agile Alliance », a déclaré le fondateur d'Agile India. « Nous avons suivi leurs pas pour construire une plate-forme inclusive et neutre, capable d'accueillir toute personne désireuse de se former et de sensibiliser sur les méthodes Agile. Nous nous sommes engagés à organiser une conférence annuelle de calibre mondial à un prix très abordable pour cibler un public plus large. Le soutien d'Alliance pour la conférence Agile India 2019 revêt une grande importance pour la communauté Agile ici, en Asie », ajoute-t-il.

Parmi les principaux orateurs de cette année figurent Anita Sengupta (scientifique spécialisée dans les fusées, première vice-rectrice de l'Université de Californie du Sud, The Future of High Speed Transportation [L'avenir du transport à grande vitesse]), Amy Jo Kim (conceptrice de jeux, entrepreneure et coach de jeunes pousses, Game Thinking for Rapid Innovation [Jeu de réflexion pour une innovation rapide]), Brian Robertson (pionnier, Holacratie, Holacracy: Unleash Entrepreneurship in your Team [Holocratie : libérez l'esprit entrepreneurial de votre équipe]), Chad Fowler (directeur de la technologie chez Microsoft, The Future of Software Development [L'avenir du développement de logiciels]), Dave Farley (pionnier, Livraison continue, Taking Back 'Software Engineering': Craftsmanship is not Enough [Repenser le génie logiciel : le savoir-faire ne suffit pas]); Doug Kirkpatrick (partenaire américain, NuFocus Strategic Group, Futurework: Managing Complexity With Simplicity [Missions futures : gérer la complexité avec simplicité]), et Jezz Humble (pionnier, Livraison continue, Building and Scaling High Performing Technology Organizations [Création et mise à l'échelle d'organisation de haute technologie]). Veuillez consulter la liste complète des 83 orateurs et le programme de la conférence .

Agile India est une conférence bien chargée qui débutera par une séance d'orientation Agile se déroulant sur une journée. Cette dernière sera suivie de 6 ateliers-préconférence. Les quatre journées principales de la conférence sont respectivement consacrées à la mentalité Agile, à l'agilité commerciale, à l'innovation en matière de conception, à la livraison continue et au Devops. Les deux derniers jours de l'événement seront dédiés à 5 ateliers post-conférences.

Les participants pourront se former auprès de 83 experts Agile locaux et internationaux. Ils auront également l'occasion de réseauter et partager leurs connaissances ainsi que leurs expériences avec plus de 1 500 participants internationaux qui sont en train d'appliquer et d'expérimenter des approches de gestion de produits et de projets Agile, Scrum et Lean.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez visiter le site de la conférence .

À propos d'Agile Alliance

Agile Alliance est une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion des concepts de développement logiciel Agile tels que décrits dans le manifeste Agile. Avec environ plus de 50 000 membres et abonnés dans le monde entier, Agile Alliance se base sur les principes des méthodologies Agile et sur la valeur apportée aux développeurs, aux organisations et aux utilisateurs finaux. Agile Alliance organise et soutient des événements pour rassembler la communauté Agile partout dans le monde. Agile India 2019 se déroulera du 17 au 24 mars à l'hôtel Sheraton Grand Bangalore, à Bangalore, en Inde.

Contact média

Pam Hughes

Directeur du marketing chez Alliance Agile

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/161703/agile_alliance_logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 16:20 et diffusé par :