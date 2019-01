Nissan dévoile un projet de véhicule incarnant le meilleur de la traction intégrale





Basé sur la toute nouvelle Altima 2019, l'Altima-te AWD agrandit la famille « Warrior » de Nissan, des véhicules spéciaux équipés de chenilles haute performance.



De berline sophistiquée à championne du hors route, l'Altima-te AWD se démarque avec son look agressif dû à ses élargisseurs d'aile avant et arrière de 180 millimètres (7 pouces) de large.

L'Altima-te AWD a tout pour figurer parmi les modèles phares des salons automobiles canadiens, à commencer par celui de Montréal.

MONTRÉAL, 17 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est une berline Nissan comme nulle autre : un projet de véhicule incarnant une nouvelle ère de la traction intégrale et étendant la gamme des possibilités pour les clients canadiens. Nommé « Altima-te AWD », ce projet spécial s'inspire de la toute nouvelle Nissan Altima 2019 à traction intégrale et s'inscrit dans la tradition du constructeur de créer des modèles spéciaux tout en dynamisme, dotés d'un système de chenilles haute performance.

La version de production de l'Altima 2019 est aussi une berline inédite de Nissan, la première en Amérique du Nord à être équipée de la transmission intégrale. Au Canada, ce système comptera parmi les caractéristiques de série du véhicule.

« Cette Altima est bien différente des précédentes; le modèle 2019 redéfinit en profondeur ce véhicule emblématique, fait valoir Joni Paiva, président de Nissan Canada Inc. Les berlines à transmission intégrale sont rares sur le marché et nous souhaitions marquer l'esprit des consommateurs. Les gens ne s'attendent pas à voir une berline équipée de la traction intégrale. »

« L'Altima-te AWD vient s'ajouter à notre série de véhicules spéciaux multisegments à chenilles, tels que le Rogue Warrior , tout en adressant un message fort au marché : cette Altima a la capacité d'affronter les aléas météorologiques extrêmes grâce à la confiance procurée par la traction intégrale intelligente de Nissan qui s'adapte aux conditions routières en un clin d'oeil et offerte de série. »

Créer l'Altima suprême

Tout comme le Rogue Warrior, lancé au Salon de l'auto de Montréal 2016, l'Altima-te AWD a été entièrement conçue par l'entreprise québécoise Motorsports in Action (MIA), qui a utilisé le système de chenilles DOMINATORMD d'American Track Truck.

Les chenilles mesurent 1 220 millimètres (48 pouces) de long, 750 millimètres (30 pouces) de haut et 380 millimètres (15 pouces) de large. L'Altima-te AWD a nécessité une transformation plus en profondeur de la carrosserie et du châssis en comparaison avec les changements apportés pour créer le Rogue Warrior. Modification la plus visible à l'extérieur de l'Altima, les ailes avant et arrière ont été élargies de chaque côté de 180 millimètres (7 pouces) pour accueillir le système de chenilles DOMINATOR, augmentant la largeur totale de la carrosserie de 360 millimètres (14 pouces). Le véhicule a ainsi beaucoup de prestance, tout en conservant l'identité visuelle et les lignes fluides de la berline Altima.

Pour modifier le véhicule, l'équipe de MIA a suivi un processus complexe au cours duquel elle a conçu et fabriqué sur mesure un ensemble de carrosserie élargie, et des ailes en mousse à haute densité et en résine époxy, matériaux couramment utilisés dans la construction navale. Cette étape a représenté à elle seule plus de 150 heures de travail, sur les 250 heures qu'a demandées le projet. Ces élargisseurs d'aile extrêmes réduisent les projections de neige qui pourraient limiter la visibilité du conducteur.

Afin de rendre l'Altima-te AWD pleinement opérationnelle, il a fallu augmenter la garde au sol du véhicule. MIA a dessiné et fabriqué les pièces nécessaires pour le surélever de 80 millimètres (3 pouces). Les châssis porteurs avant et arrière ont dû être abaissés de 30 millimètres (1,18 pouce), et les pièces de suspension surélevées de 50 millimètres (1,96 pouce). La géométrie de la suspension a aussi été revue pour corriger la déviation due au changement de garde au sol et restaurer une cinématique de suspension adéquate.

L'Altima-te AWD sera exposée lors des journées publiques du Salon de l'auto de Montréal 2019, puis rejoindra le stand de Nissan à Toronto, à l'occasion du Salon international de l'auto du Canada, en février.

Plus d'images de l'Altima-te AWD disponibles ici.

Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de commercialisation et de distribution de Nissan Motor Company Limited et de Nissan Amérique du Nord, Inc. Premier constructeur automobile japonais à se constituer en société au Canada en 1965, NCI emploie directement 306 personnes à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (Colombie-Britannique), de Mississauga (Ontario) et de Kirkland (Québec). Le Canada compte 208 concessionnaires Nissan indépendants, dont 81 sont aussi concessionnaires de véhicules commerciaux et 114 sont certifiés pour les véhicules électriques, et 42 détaillants INFINITI.

Pour en savoir plus sur Nissan Canada et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, visitez www.nissan.ca et www.INFINITI.ca .

Nissan North America

En Amérique du Nord, les activités de Nissan comprennent le design automobile, la conception technique, le financement aux entreprises et aux particuliers, la vente, la commercialisation, la distribution et la fabrication. Nissan s'emploie à assainir l'environnement dans le cadre de son Programme vert et a été reconnue partenaire ENERGY STARMD chaque année depuis 2010 par la United States Environmental Protection Agency. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Nissan en Amérique du Nord et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites suivants : www.NissanUSA.com et www.INFINITIUSA.com. Vous pouvez aussi consulter les sites de nouvelles des États-Unis aux adresses suivantes : NissanNews.com et INFINITINews.com.



Nissan Motor Co., Ltd.

Nissan est un constructeur automobile d'envergure mondiale offrant une gamme complète de plus de 60 modèles sous les marques Nissan, INFINITI et Datsun. Pendant l'exercice 2017, l'entreprise a vendu 5,77 millions de véhicules dans le monde, générant un chiffre d'affaires de 11,9 billions de yens. Le 1er avril 2017, l'entreprise a lancé Nissan M.O.V.E. to 2022, un plan sur six ans qui vise à générer une hausse de 30 % des revenus annualisés, pour les porter à 16,5 billions de yens d'ici la fin de l'exercice 2022, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible cumulatif de 2,5 billions de yens. Dans le cadre du plan, l'entreprise entend consolider sa position de chef de file sur le marché des véhicules électriques, symbolisée par le véhicule entièrement électrique le plus vendu au monde, la Nissan LEAF. Son siège social mondial, situé à Yokohama, au Japon, dirige ses activités dans six régions : Asie et Océanie; Afrique, Moyen-Orient et Inde; Chine; Europe; Amérique latine; et Amérique du Nord. Nissan est partenaire du constructeur français Renault depuis 1999 et a acquis en 2016 une participation de 34 % dans l'entreprise Mitsubishi Motors. Aujourd'hui, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est la plus importante de l'industrie automobile, ses ventes combinées se chiffrant à plus de 10,6 millions d'unités pour l'année civile 2017.

Pour en savoir plus sur nos produits et nos services, et sur notre programme de mobilité durable, visitez le

nissan-global.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, et regarder nos plus récentes vidéos sur YouTube.

Relations avec les médias :

Didier Marsaud

Directeur principal, Communications d'entreprise

Nissan Canada

Téléphone : 905 629-6400

Courriel : didier.marsaud@nissancanada.com

Jenn McCarthy

Gestionnaire, Communications produits

Nissan Canada

Téléphone : 905-629-6350

Courriel : jennifer.mccarthy@nissancanada.com

Claudianne Godin

Gestionnaire, relations médias et marketing, Région Québec

Nissan Canada

Téléphone : 514-235-8509

Courriel : claudianne.godin@nissancanada.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b57be63-66a3-4456-8ee9-2660162902d7

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 15:55 et diffusé par :