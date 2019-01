Annonce de la Grande corvée : l'UMQ répond présent pour solutionner les problèmes de main d'oeuvre





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue le lancement de la Grande corvée du gouvernement du Québec qui a pour but d'écouter et d'outiller les entreprises aux prises avec une rareté de la main-d'oeuvre et offre sa collaboration au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet. Les municipalités sont déjà en action pour tenter de solutionner la pénurie de main-d'oeuvre qui touche toutes les régions du Québec.

« Les gouvernements de proximité sont au travail pour tenter de solutionner la pénurie de main-d'oeuvre que connait le Québec. Tous les secteurs sont touchés et plus de 100 000 emplois sont à combler. C'est la raison pour laquelle l'UMQ et différentes municipalités sont en mission économique en France pour recruter des travailleurs étrangers et échanger avec ses vis-à-vis français sur le renforcement de notre partenariat », a déclaré d'entrée de jeu monsieur Alexandre Cusson, président de l'UMQ et maire de Drummondville, en direct du village « J'ose le monde » du Salon du travail et de la mobilité professionnelle à Paris.

Une initiative bienvenue

Le gouvernement du Québec pourra compter sur les municipalités dans cette Grande corvée qui débutera le 21 janvier prochain. Mieux à même d'identifier les entreprises qui doivent composer avec des besoins de main-d'oeuvre, et lui-même victime de la pénurie, le monde municipal souhaite faire partie de la solution.

« L'UMQ a commandé une importante étude sur le phénomène de la rareté de la main-d'oeuvre afin de dresser un fidèle portrait de la situation pour les municipalités et mieux cerner les meilleures pratiques pour s'attaquer au problème. En ce sens, l'Union salue l'initiative du gouvernement du Québec et offre son concours », a renchéri le président de l'UMQ qui rappelle du même souffle que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a déjà une solution entre les mains : mettre l'accent sur les incitatifs fiscaux et législatifs favorisant le maintien en poste des travailleurs expérimentés.

Des actions concrètes pour résorber la pénurie de travailleurs

L'UMQ soutient les municipalités et les entreprises québécoises dans leurs efforts à pouvoir leurs postes vacants. Notamment, l'organisation, qui fête cette année son 100e anniversaire, tiendra un grand forum sur le sujet lors de ses Assises annuelles les 9, 10 et 11 mai à Québec. Ce sera l'occasion pour les municipalités d'échanger sur leur réalité et sur les défis de chacune des régions du Québec, et d'entendre le témoignage et l'avis d'invités de marque.

Pour en savoir plus sur la mission de l'UMQ en France: https://umq.qc.ca/publication/on-a-besoin-de-toi-cest-urgent-lumq-en-mission-en-france-pour-contribuer-a-resorber-les-besoins-en-main-doeuvre-des-municipalites/

Pour en savoir plus sur les Assises annuelle 2019 de l'UMQ : https://umq.qc.ca/evenements/assises-annuelles/

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

