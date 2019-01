Campagne d'admission 2019-2020 - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, passé maître dans l'art de faire briller les talents d'ici





QUÉBEC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec invite les jeunes talents de partout au Québec à remplir une demande d'admission pour venir étudier dans l'une ou l'autre de ses 9 écoles déployées à travers la province.

Le microsite entrezenscène.com permet d'aiguiller les futurs élèves souhaitant s'inscrire pour l'année scolaire 2019-2020. La date limite pour remplir le formulaire d'admission étant fixée au 1er mars 2019, certains établissements acceptent des demandes tardives, en fonction des réalités de chaque région.

Une formation préparatoire gratuite dès l'âge de 8 ans dans 7 villes du Québec

Grâce à son continuum de formation musicale unique en Amérique du Nord, le Conservatoire peut faire cheminer l'élève en interprétation dans 21 disciplines instrumentales différentes , et ce, du niveau primaire à la maîtrise universitaire. Au niveau supérieur, le chant, la direction et la composition sont également offerts. En art dramatique, les formations en Jeu et en Scénographie sont de niveau du 1er cycle universitaire, tandis que le programme de Mise en scène et création est de niveau du 2e cycle universitaire.

Certains ne connaissent pas encore ce secret trop bien gardé : les jeunes musiciens peuvent s'inscrire au Conservatoire à temps partiel dès l'âge de 8 ans (sous certaines conditions) pour bénéficier d'une formation musicale préparatoire globale et gratuite, à Gatineau, à Montréal, à Québec, à Rimouski, à Saguenay, à Trois-Rivières et à Val-d'Or. Plusieurs ententes existent d'ailleurs entre le Conservatoire et divers établissements scolaires du Québec pour aménager l'horaire des jeunes musiciens et faciliter leurs déplacements.

Le site Web du Conservatoire permet d'en savoir davantage sur le processus d'admission, la préparation des auditions, les professeurs, le régime pédagogique et les droits de scolarité.

Un corps professoral d'exception au rayonnement international

Les études supérieures en arts de la scène comportent ceci de particulier : souvent, l'élève choisit son maître avant même de sélectionner son institution. Ainsi, le corps professoral du Conservatoire, trié sur le volet, est avantageusement formé de professeurs chevronnés et réputés, actifs sur la scène artistique nationale et internationale. Faire son Conservatoire, c'est donc être entouré quotidiennement d'une équipe dévouée, de haut calibre. Le site Web de l'institution permet aussi de découvrir l'impressionnant parcours des professeurs de cette grande école :

Faire son Conservatoire, c'est aussi suivre la trace de chanteurs, interprètes, compositeurs, chefs d'orchestre, acteurs, scénographes, dramaturges, metteurs en scène et créateurs célèbres qui ont étudié dans cette institution au cours des 75 dernières années. (Voir en annexe une liste d'artistes de renom issus du Conservatoire.)

L'essor de la relève artistique d'ici : le fruit de nos efforts réunis

Le Conservatoire dépiste et propulse les artistes de la scène culturelle d'ici et d'ailleurs depuis plus de 75 ans. À l'occasion de sa campagne d'admission 2019-2020, l'institution invite tout un chacun à convier les talents de son entourage aux auditions d'entrée du Conservatoire. Encouragez les artistes professionnels de demain à aller au bout de leurs rêves ; invitez-les à remplir une demande d'admission sur le site entrezenscène.com .

Partagez aussi les 3 capsules vidéo de la campagne d'admission :

Études supérieures en musique

Études supérieures en art dramatique

Programme préparatoire en musique

***

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée par Wilfrid Pelletier en 1942. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents d'ici comme en témoigne le rayonnement exceptionnel de ses diplômés. Il est formé de 9 écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans 7 villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or.

Les établissements qui le composent sont situés au coeur de la vie éducative, culturelle et économique des régions où ils sont implantés. Ils offrent des milieux de vie et d'études à échelle humaine, parmi les plus riches et stimulants. On peut le suivre sur Facebook , Twitter et Youtube . conservatoire.gouv.qc.ca

ANNEXE I - QUELQUES ARTISTES ISSUS DU CONSERVATOIRE

En musique :





Neil Chotem Marie-Nicole Lemieux Alexandre Da Costa Marie-Josée Lord François Dompierre Béatrice Martin (Coeur de pirate) Michel Donato Pierre Mercure Angèle Dubeau Valérie Milot Maynard Ferguson Yannick Nézet-Séguin Marianne Fiset Catherine Perrin André Gagnon Oscar Peterson Karina Gauvin Joseph Rouleau Charles Richard-Hamelin Jeff Stinco (Simple Plan) Marc Hervieux Diane Tell Bernard Labadie Olivier Thouin Jacques Lacombe Alain Trudel Robert Langevin Claude Vivier



En art dramatique :





Denis Bernard Robert Lalonde Isabelle Blais Ève Landry Céline Bonnier Anick Lemay Raymond Bouchard Gaston Lepage Sophie Cadieux Robert Lepage Normand Chouinard François Létourneau Suzanne Clément Alexis Martin Fabien Cloutier Albert Millaire Raymond Cloutier Pascale Montpetit Maxime Denommée Luc Picard Clémence Desrochers Lorraine Pintal Anne Dorval Émile Proulx-Cloutier Sophie Faucher Patrice Robitaille Carl Fillion Marie Tifo Hélène Florent Guylaine Tremblay Marie-Thérèse Fortin Catherine Trudeau Rémi Girard Louise Turcot Vincent Graton



