1 000 000 $ - Un couple de l'Outaouais devient millionnaire grâce à Célébration 2019!





GATINEAU, QC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Mme Jacqueline June Carrière Samson et M. Pierre Samson, un couple de Gatineau, ont mis la main sur un lot maison de 1 000 000 $ à la suite du gala Célébration 2019 du 13 janvier.

La loterie Célébration a été généreuse dans la région en ce début d'année, alors que ce lot de 1 000 000 $ s'ajoute à celui remporté par Mme Sylvie Fleurent, aussi résidente de l'Outaouais, lors du gala télédiffusé à TVA dimanche dernier.

Rappelons également qu'un couple de la région avait gagné 5 000 000 $ à Célébration 2016.

En bref

Loterie : Célébration 2019

Lot remporté : 1 000 000 $

Catégorie : lot maison

Date du tirage : 13 janvier 2019

Lieu de résidence des gagnants : Outaouais

Détaillant vendeur : Dépanneur St-Louis (1827, rue Saint-Louis , Gatineau )

(1827, rue , ) Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Centre de réclamation : Casino du Lac-Leamy, Gatineau

Faits saillants

Le couple regardait le gala à la télévision, dimanche soir, lorsque les numéros gagnants sont apparus à l'écran.

Le duo a vérifié ses billets le soir même et s'est présenté au Casino du Lac-Leamy dès le lendemain matin pour amorcer les procédures de réclamation.

« Ça va bonifier notre retraite! » a affirmé M. Samson, soulignant toutefois qu'ils allaient prendre le temps de bien réfléchir avant de prendre des décisions.

Le chèque de 1 000 000 $ leur a été remis le jeudi 17 janvier au Casino du Lac-Leamy.

Le paiement de lots de loterie dans les salons de jeux et les casinos

Les gagnants à la loterie peuvent réclamer leurs lots au Salon de jeux de Trois-Rivières ainsi qu'à celui de Québec, en plus des bureaux de Montréal et de Québec. Il est également possible de faire une réclamation aux casinos de Montréal, du Lac-Leamy, de Charlevoix et de Mont-Tremblant. Tous les détails se trouvent sur la page Vous avez gagné? du site des Loteries.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. En 2018, Loto-Québec a versé un nombre record de 139 lots de 1?000?000 $ ou plus à la loterie. Les loteries Gagnant à vie, Grande Vie et Liste de vie! ont permis à 22 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

