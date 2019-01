Subaru Canada dévoile l'exclusive BRZ Édition ?? Raiu 2019 au Salon international de l'auto de Montréal





En livrée exclusive gris kaki, la BRZ Édition ?? Raiu se distingue par les améliorations portant sur l'esthétique et les performances.

MISSISSAUGA, ON, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer le lancement de la BRZ Édition ?? Raiu 2019 qui a été dévoilée aujourd'hui au Salon international de l'auto de Montréal.

Limité à seulement 100 unités pour le pays, ce coupé sport exclusif au Canada joint les rangs d'une WRX Édition spéciale du même nom. La BRZ Édition ?? Raiu tire son nom du mot japonais signifiant orage, le mot parfait pour décrire ses caractéristiques et compétences.

Le moteur 4 cylindres SUBARU BOXER de 2 litres qui anime la BRZ Édition ?? Raiu livre 205 chevaux et 156 lb-pi de couple et est jumelé à une transmission manuelle à 6 vitesses en exclusivité.

Outre tous les atouts qui rendent la BRZ si agréable à conduire, comme la répartition du poids presque parfaite et son centre de gravité ultra bas, l'Édition ?? Raiu regorge de perfectionnements exclusifs qui la rendent unique et encore plus attrayante. Issue de la BRZ Sport-tech RS, cette nouvelle Édition spéciale se distingue par ses perfectionnements axés sur l'esthétique et les performances, comme le séparateur d'air avant signé STI, les élargisseurs de seuil et les déflecteurs latéraux arrière, ainsi que par son levier de vitesses à débattement court signé STI.

Les améliorations se poursuivent avec les garnitures extérieures noires qui rehaussent la robe gris kaki. Ces couleurs s'ajoutent aux caractéristiques de la version Sport-tech RS, aux sièges en cuir et Alcantara noirs ornés de coutures rouges, aux roues en alliage de 17 pouces peintes gris fusil, aux amortisseurs de performance SACHS et aux freins de performance Brembo.

La BRZ Édition ?? Raiu 2019, qui se détaille à 33 795$, est limitée à 100 unités pour l'ensemble du Canada et arrivera très bientôt dans les concessions Subaru partout au pays.

