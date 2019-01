Unifor fait part de sa profonde inquiétude au sujet des compressions du gouvernement conservateur dans les collèges et les universités





TORONTO, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Les coupes irréfléchies dans l'éducation postsecondaire effectuées par le gouvernement conservateur de Ford menacent les travailleurs sur les campus et portent atteinte à l'accès à l'éducation.

Dans une annonce faite le jeudi 17 janvier, le gouvernement provincial a annoncé un plan de compressions dans le financement des collèges et des universités. L'annonce comportait les points suivants :

Une réduction garantie de 4 % du financement institutionnel;

Une réduction des bourses non remboursables et une augmentation de l'accès à la dette;

Une attaque contre la capacité des associations indépendantes des étudiants à représenter et à servir leurs membres;

L'élimination du délai de grâce de 6 mois pour le remboursement des prêts.

« Les collèges et universités de l'Ontario ont besoin d'investissements accrus pour offrir un enseignement postsecondaire public de haute qualité. Le léger coup de main des conservateurs ne fonctionnera pas ici. L'annonce d'aujourd'hui est une coupe, c'est clair et net », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

Unifor est en faveur d'une éducation postsecondaire publique entièrement accessible. Le syndicat est également préoccupé par le fait que l'annonce comprend une attaque directe contre les associations d'étudiants.

« Les associations d'étudiants sont des organisations démocratiques et indépendantes qui fournissent des services essentiels et défendent les intérêts de tous leurs membres, a déclaré Naureen Rizvi, directrice de la région de l'Ontario d'Unifor. Nous avons déjà vu la stratégie de Ford à l'oeuvre : si vous n'aimez pas votre opposition, faites-la taire. Cette attaque autocratique contre les étudiants est odieuse et évidente. »

Les travailleuses et travailleurs sur les campus de l'Ontario occupent déjà des emplois précaires et mal rémunérés, et ils subissent la privatisation des services publics qu'ils offrent. Les travailleuses et travailleurs sont unis aux étudiants dans leur lutte pour une éducation accessible et de qualité.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

