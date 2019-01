En 2019, les chefs d'entreprise sont davantage préoccupés par les talents et la récession





Les chefs d'entreprise semblent confiants quant à la capacité de leur organisation à prospérer en 2025 NEW YORK, 17 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Une nouvelle enquête mondiale révèle que les chefs d'entreprise considèrent la récession comme leur plus grande préoccupation externe pour 2019. Ils ont cité l'attraction et la rétention des talents comme leur principale préoccupation interne.

Réalisé chaque année par The Conference Board, les conclusions du rapport C-Suite Challenge 2019tm montrent également que les chefs d'entreprise se sentent particulièrement inquiets face à des problèmes tels que l'instabilité politique mondiale, le développement des leaders et le commerce. Ce rapport repose sur une enquête menée auprès de plus de 800 chefs d'entreprise et plus de 600 autres cadres dirigeants, principalement aux États-Unis, en Asie et en Europe. Les participants ont donné leur point de vue sur les principaux défis commerciaux auxquels leurs organisations seront confrontées au cours de l'année à venir, mais aussi dans le futur, ainsi que sur leurs stratégies pour relever ces défis.

Préoccupations externes des chefs d'entreprise pour 2019

Lors de l'enquête, les chefs d'entreprise et autres cadres dirigeants ont été interrogés sur leurs préoccupations externes pour 2019.

Les principales conclusions sont les suivantes :

Les craintes de récession réapparaissent

À l'échelle mondiale, les chefs d'entreprise classent la récession au premier rang de leurs préoccupations externes pour 2019.

Il y a tout juste un an, en 2018, ils considéraient la récession comme une pensée après coup, la classant au 19e rang de leurs préoccupations.

Les menaces commerciales sont une préoccupation majeure

À l'échelle mondiale, les menaces qui pèsent sur le commerce international sont arrivées au deuxième rang des préoccupations externes des chefs d'entreprise.

Les chefs d'entreprise américains placent cette préoccupation en quatrième position, alors que les chefs d'entreprise chinois la placent en deuxième position.

L'instabilité politique mondiale est la principale inquiétude des chefs d'entreprise européens

Les chefs d'entreprise européens placent l'instabilité politique mondiale au premier rang de leurs préoccupations externes. Mondialement, elle occupe la troisième position.

La cybersécurité secoue les chefs d'entreprise des États-Unis...bien plus que leurs homologues chinois

Les chefs d'entreprise américains classent la cybersécurité au premier rang de leurs préoccupations externes pour 2019. Les chefs d'entreprise chinois la classent en 10e position.

Préoccupations internes des chefs d'entreprise pour 2019

Lors de l'enquête, les chefs d'entreprise et autres cadres dirigeants ont également été interrogés sur leurs préoccupations internes pour 2019. Les principales conclusions sont les suivantes :

La qualité des talents et le développement des leaders sont les principales préoccupations internes

À l'échelle mondiale, dans toutes les régions, les chefs d'entreprise placent l'attraction et la rétention des meilleurs talents au premier rang de leurs préoccupations internes.

Le développement de la prochaine génération de leaders est la troisième préoccupation interne des chefs d'entreprise à l'échelle mondiale.

L'anxiété autour des technologies numériques se fait clairement sentir

À l'échelle mondiale, les chefs d'entreprise déclarent que leur deuxième préoccupation interne la plus importante est la création de nouveaux modèles d'affaires en raison d'une technologie disruptive.

Le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles occupe une place relativement élevée, au 8e rang en Europe et au 10e rang dans le monde.

Les chefs d'entreprise chinois considèrent les différents enjeux commerciaux au-delà des défis en matière de capital humain

Un meilleur alignement de la rémunération et des mesures incitatives aux performances des entreprises devient plus important en Chine, à mesure que les pressions sur les salaires augmentent. Il s'agit de leur deuxième préoccupation interne principale pour 2019, alors qu'elle occupe la quatrième place au niveau mondial.

La volatilité des flux de trésorerie, quatrième défi interne pour les entreprises chinoises, reflète les rapides évolutions en matière de financement des entreprises, alors que le gouvernement limite les financements.

«?Bien que les chefs d'entreprise soient très inquiets à propos des défis externes posés actuellement par l'économie mondiale à leurs entreprises, les résultats de l'enquête montrent qu'ils sont conscients de la nécessité de rester axés sur les forces disruptives à plus long terme qui influent sur leurs futures stratégies de mise en marché?», a déclaré Bart van Ark, Ph. D., l'un des auteurs du rapport et économiste en chef de The Conference Board. «?Cette sensibilisation renforce la nécessité de poursuivre le développement de nouveaux modèles d'affaires, une stratégie qu'il serait tentant de négliger si l'économie devait commencer à ralentir.?»

«?Alors que la concurrence mondiale s'intensifie et que le bassin de travailleurs disponibles diminue, il n'est pas surprenant que les cadres dirigeants aient cité le talent comme l'un des principaux enjeux en 2019 qui les empêchent de dormir sur leurs deux oreilles?», a déclaré Rebecca Ray, Ph. D., l'une des auteures du rapport et vice-présidente directrice du capital humain à The Conference Board. «?De plus, ils pensent que la pénurie de talents ne fera que s'aggraver au-delà de 2019, ce qui souligne la raison pour laquelle les organisations devraient constamment réexaminer la façon dont elles attirent et retiennent leurs meilleurs et plus brillants éléments.?»

L'organisation du futur : comment les chefs d'entreprise envisagent-ils de réussir en 2025??

En plus d'évaluer les préoccupations pour 2019, l'enquête a également interrogé les chefs d'entreprise et autres cadres dirigeants sur leur vision de l'organisation du futur et leurs plans pour y parvenir. Les principales conclusions sont les suivantes :

Les chefs d'entreprise paraissent confiants quant à la capacité de leur organisation à prospérer en 2025

À l'échelle mondiale : les chefs d'entreprise sont très convaincus d'avoir la bonne culture en place pour réussir en 2025.

États-Unis : de toutes les régions du monde, les chefs d'entreprise américains sont ceux avec le niveau de confiance en leur culture le plus élevé.

Chine : par rapport à leurs homologues du monde entier, les chefs d'entreprise en Chine sont ceux avec la confiance globale la plus élevée. Ils sont plus confiants que n'importe quel autre pays ou région en ce qui concerne les leaders et les talents.

Les chefs d'entreprise reconnaissent que l'expérience client commence à l'emporter sur le produit réel

Partout dans le monde, les chefs d'entreprise s'accordent pour dire qu'ils doivent s'adapter à l'évolution du paysage de la clientèle. Le client de demain accordera davantage de valeur à l'expérience d'utilisation d'un produit ou d'un service qu'au produit ou au service en tant que tel.

À l'échelle mondiale, les deux tiers des chefs d'entreprise affirment qu'ils devront mettre l'accent sur les nouvelles prestations de service (servitization), en fournissant des services et des solutions qui complètent l'offre de produits traditionnels.

«?Les chefs d'entreprise sentent des changements fondamentaux dans les attentes et préférences des clients de demain?», a déclaré Chuck Mitchell, directeur exécutif des connaissances, du contenu et de la qualité à The Conference Board et l'un des auteurs du rapport. «?Ils voient l'importance de passer d'une approche centrée sur le produit à une approche développant de nouvelles prestations de service permettant d'améliorer l'expérience client. Cette approche transforme les clients impliqués dans des transactions ponctuelles en « utilisateurs » qui recherchent une interaction continue avec les entreprises avec lesquelles ils traitent. Mais la barre est haute puisqu'ils sont maintenant en concurrence avec la meilleure expérience qu'un consommateur ait eue avec n'importe quelle entreprise, peu importe le produit ou le service. Cela élargit le champ des concurrents de façon inattendue.?»

L'exercice d'équilibre extrême : vision à long terme contre performance à court terme

Alors que l'économie commence à ralentir, la tentation sera de réduire les investissements à long terme pour stimuler les résultats à court terme. Si les organisations font trop marche arrière, elles seront à la traîne lorsque le ralentissement économique prendra fin.

Les chefs d'entreprise considèrent que ce juste équilibre est le meilleur moyen de marquer l'efficacité opérationnelle au cours des prochaines années.

Partout dans le monde, les chefs d'entreprise voient une réglementation accrue se profiler à l'horizon, mais pas tant chez les chefs d'entreprise américains

Dans l'ensemble, les chefs d'entreprise s'attendent à davantage de réglementation. Ils s'attendent à ce qu'elle soit plus élevée en matière de protection de la confidentialité des données (84 %), d'impact environnemental (80 %), de véhicules aériens sans pilote (72 %) et de technologie des véhicules autonomes (71 %).

Redéfinition du travail : le défi de valoriser et de récompenser le travail d'équipe

Les dirigeants du capital humain considèrent le développement d'équipes de projet agiles comme leur approche numéro 1 pour gérer avec succès les effectifs de demain. Les chefs d'entreprise le voient en troisième position alors que les directeurs financiers le placent en cinquième place.

Cependant, que des dirigeants en RH et chefs d'entreprise n'accordent pas la priorité à une stratégie d'accompagnement au développement d'équipes agiles (qui évalue et récompense efficacement le travail effectué en équipe) est un signal d'alarme possible. Alors que les équipes deviennent une pièce maîtresse de la stratégie de capital humain, les entreprises doivent mettre l'accent sur l'aspect collaboratif de la culture.

Lorsqu'il s'agit d'investir dans les leaders de demain, les chefs d'entreprise estiment qu'il vaut mieux «?voir large?»

En plus d'améliorer les programmes formels de perfectionnement du leadership, les chefs d'entreprise veulent que leur organisation offre davantage d'opportunités de rotation interfonctionnelle pour les personnes dotées d'un fort potentiel.

Cependant, il manque peut-être une pièce essentielle au puzzle du développement des organisations : exposer les dirigeants à des expériences numériques dans le cadre de leur perfectionnement. Moins d'un tiers des chefs d'entreprise à l'échelle mondiale considèrent cette question comme l'une de leurs trois principales priorités en matière de développement du leadership, et seulement environ un sur cinq aux États-Unis le fait.

Les médias peuvent contacter The Conference Board pour obtenir un exemplaire du nouveau rapport : joseph.diblasi@conference-board.org

À propos de The Conference Board

The Conference Board est un groupe de réflexion dirigé par ses membres qui fournit des renseignements fiables sur ce qui est à venir. Fondé en 1916, nous sommes une entité non partisane et sans but lucratif qui détient le statut 501 (c) (3) exonéré d'impôt aux États-Unis. www.conference-board.org .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624268/The_Conference_Board_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 14:51 et diffusé par :