Le Réseau des SADC et CAE accueille favorablement la création d'un ministère fédéral du Développement économique Rural

QUÉBEC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau des SADC et CAE se réjouit de l'annonce faite par le premier ministre Justin Trudeau de la création d'un ministère du Développement économique Rural et de la nomination de Mme Bernadette Jordan comme ministre responsable. La création de ce ministère répond de toute évidence à une nécessité et renforcera l'aide aux petites municipalités afin qu'elles puissent faire face plus rapidement à leurs enjeux spécifiques.

« Je tiens à féliciter le gouvernement fédéral pour la création d'un nouveau ministère. Cette action démontre que le gouvernement priorise le soutien du développement des petites collectivités qui ont grandement besoin de cet appui. Je souhaite également la bienvenue à la nouvelle ministre Bernadette Jordan et nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec elle et son équipe », affirme le président du Réseau des SADC et CAE, M. Daniel Dumas.

Depuis plus de 35 ans, les SADC et CAE du Québec travaillent au développement économique des collectivités rurales et semi-urbaines du Québec, desservant près de 4,3 millions d'habitants. Nos organisations mettent en oeuvre des solutions en lien avec les principaux défis économiques des régions rurales, tel que l'accès à internet et la pénurie de main-d'oeuvre, la perte des services de proximité et la rétention de la population.

Tout comme le premier ministre, nous sommes d'avis que les défis que doivent affronter les Canadiens des milieux ruraux et urbains sont très différents. Et nous nous réjouissons du développement d'une stratégie de développement rural visant, entre autres, à encourager la croissance économique et la création d'emplois dans ces communautés.

« Et cette croissance économique, le très honorable Justin Trudeau l'a bien compris, elle repose aussi sur l'accès aux citoyens et aux entreprises à l'Internet haute vitesse. Les petites entreprises ont un besoin urgent sur ce plan. On ne peut leur demander d'être performantes et compétitives si elles n'ont pas les services de base : il faut agir rapidement », ajoute M. Dumas.

Les SADC et CAE développent des mesures concrètes et adaptées pour aider les collectivités à relever leurs défis. Nous travaillons avec plus de 10 000 entreprises annuellement pour les aider à demeurer performantes et plus de 1 000 projets locaux sont soutenus chaque année pour garder nos milieux compétitifs et attractifs. Ces projets contribuent à une croissance qui répond aux besoins des collectivités et qui mène directement à la création et au maintien d'emplois de qualité.

