La Caisse annonce la nomination de deux dirigeants dans des fonctions-clés





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce aujourd'hui la nomination de deux dirigeants dans des fonctions-clés de sa stratégie globale.

Martin Coiteux se joindra à la Caisse à titre d'Économiste en chef, tandis que Charles Émond assumera les responsabilités de premier vice-président, Québec et Planification stratégique globale.

« Je suis très heureux que ces deux dirigeants de calibre international aient choisi, parmi toutes les organisations où ils auraient pu mettre leurs talents à profit, de se joindre à la Caisse. MM. Coiteux et Émond ont une compréhension en profondeur du Québec et des marchés mondiaux. Ils contribueront assurément à rehausser la place du Québec et de son savoir-faire dans le monde, ce qui est parfaitement aligné sur la stratégie de la Caisse. Cette expertise que possèdent MM. Émond et Coiteux, tout comme leurs qualités de leaders, seront autant d'atouts additionnels pour l'équipe de la Caisse afin de naviguer avec succès dans un environnement économique mondial complexe », a souligné Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse.

Nomination de Charles Émond comme premier vice-président Québec et Planification stratégique globale

M. Émond aura pour responsabilités de poursuivre la mise en oeuvre de notre stratégie d'investissement au Québec, qui vise à contribuer au dynamisme de notre économie et à favoriser le développement des entreprises ici et à l'international, en plus d'orchestrer, en collaboration avec le comité de direction, l'exercice de planification stratégique pour l'ensemble des activités de la Caisse dans le monde.

« Les défis auxquels font face les entreprises québécoises requièrent un accompagnement efficace et porteur, aussi bien pour les entreprises en croissance dans leur déploiement à l'international que pour celles qui jouent un rôle stratégique dans l'économie du Québec. Je suis donc très heureux de me joindre à la Caisse pour relever les défis qui me sont confiés et saisir les meilleures occasions d'investissement au service des déposants, les Québécois », a déclaré M. Émond.

Avant de se joindre à la Caisse, M. Émond, diplômé des HEC Montréal, travaillait depuis plus de 18 ans à la Banque Scotia, où il a notamment agi à titre de chef des Services bancaires d'investissement du Québec jusqu'à ses fonctions actuelles de chef mondial, Services bancaires d'investissement et Services aux grandes entreprises du Canada, incluant la responsabilité des activités mondiales reliées aux financements sur les marchés des capitaux, fonctions pour lesquelles il était basé à Toronto. M. Émond compte aussi plusieurs réalisations d'importance à titre de chef des Services bancaires d'investissement de Banque Scotia dans le monde, aussi bien en matière de croissance au Canada et à l'international que de planification stratégique, de financements sur les marchés privés et publics et d'activités de fusions et acquisitions localement et à l'échelle mondiale.

Après avoir mené l'acquisition de Jarislowsky Fraser, l'une des principales firmes de gestion d'actifs au Canada, il en était, jusqu'à tout récemment, le président du conseil d'administration.

Nomination de Martin Coiteux à titre d'Économiste en chef

À titre d'Économiste en chef, M. Coiteux aura pour sa part la responsabilité de procurer à la Caisse tout le leadership en matière d'intelligence économique et d'affaires nécessaire au succès de sa stratégie d'investissement, en réalisant des analyses économiques de calibre mondial qui permettront de bien identifier les zones de risques et d'opportunités dans les différents marchés sur la scène internationale.

Au cours de sa carrière, M. Coiteux a été professeur d'économie mondiale et de gestion internationale aux HEC pendant près de 20 ans. Il a également été représentant de la Banque du Canada au Québec. Ces dernières années, il a occupé les fonctions de président du Conseil du trésor du gouvernement du Québec et différents postes de ministre.

M. Coiteux est titulaire d'un baccalauréat à l'Université de Sherbrooke et d'une maîtrise à Queens en sciences économiques, en plus d'un doctorat en économie internationale de l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève.

« Je suis ravi de me joindre à la Caisse et de prendre le leadership d'une équipe d'économistes chevronnés, au sein d'une institution performante avec une vision de long terme. Les analyses économiques jouent un rôle essentiel pour saisir les meilleures occasions d'investissement au Québec et partout sur la planète, particulièrement dans un environnement aussi compétitif. Contribuer étroitement à la stratégie de la Caisse est à la fois un défi exigeant et stimulant », a pour sa part indiqué M. Coiteux.

M. Émond entrera en fonction à la Caisse le 1er février prochain, tandis que M. Coiteux entrera en fonction le 18 janvier.

