Groupe Banque TD annonce une augmentation du nombre d'actions privilégiées FPUNV émises

TORONTO, le 17 janv. 2019 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« Groupe Banque TD » ou « TD ») a annoncé aujourd'hui qu'en raison d'une forte demande des investisseurs pour son placement public national visant des actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) de série 22 (les « actions série 22 ») annoncé précédemment, elle augmentera le nombre d'actions de série 22 qui seront émises pour le faire passer à 14 millions. Le produit brut tiré du placement sera maintenant de 350 millions de dollars. Un groupe de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. souscrira les actions.

La date de clôture prévue est le 28 janvier 2019. TD demandera l'inscription des actions série 22 à la Bourse de Toronto en date de la date de clôture. Le produit net du placement sera affecté aux fins générales de la Banque.

Les actions série 22 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. À défaut de l'inscription ou d'une dispense applicable des exigences en matière d'inscription, ces actions ne peuvent donc pas être offertes ni vendues aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États?Unis.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 25 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois grands secteurs d'exploitation, qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis), et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 12 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2018, les actifs de la TD totalisaient 1,3 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

