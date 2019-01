Mazda Canada annonce la gamme de prix de la toute nouvelle Mazda3





- La nouvelle berline compacte et le nouveau modèle à hayon présenteront davantage de caractéristiques de série ainsi qu'un style raffiné -

MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW/ - À la suite de la première mondiale au salon de l'auto de Los Angeles en novembre 2018, les toutes nouvelles Mazda3 et Mazda3 Sport ont été présentées aujourd'hui pour la première fois au Canada, à l'occasion du Salon international de l'auto de Montréal de 2019, devant les médias canadiens spécialisés dans le domaine automobile. Avec un PDSF de base de 18 000 $, la toute nouvelle Mazda3 inaugure une nouvelle ère pour Mazda grâce à son design raffiné Kodo, une architecture de véhicule Skyactiv fondée sur le développement humain et le tout dernier modèle de moteur Skyactiv offrant un contrôle intuitif de la vitesse du véhicule en toute situation.

La toute nouvelle Mazda3 adopte un langage stylistique Kodo mature qui incarne l'essence de l'esthétique japonaise traditionnelle. Alors que la forme générale suggère un mouvement simple et unique, de subtiles ondulations prêtent vie au design au moyen de la lumière et de reflets changeants qui glissent à la surface de la carrosserie. Lors de la conception de la berline et du modèle à hayon de la nouvelle Mazda3, l'équipe de développement a jeté un nouveau regard sur les valeurs et la personnalité de chaque modèle afin de maximiser l'attrait unique de chacun. Le modèle à hayon présente une allure puissante et séductrice qui a un attrait visuel inoubliable évoquant les incroyables expériences à venir. En revanche, la beauté épurée et élégante de la berline incarne la maturité et le raffinement. Par conséquent, les deux types de carrosserie présentent des personnalités si distinctes qu'on croirait voir deux modèles complètement différents.

La Mazda3 et la Mazda3 Sport 2019 se déclineront en trois versions : GX, GS et GT. La gamme commence à 18 000 $ avec la Mazda3 GX, qui comprend des caractéristiques de série rarement vues dans cette catégorie, comme un tableau de bord central numérique avec écran ACL de 7 po, un système audio de 8 haut-parleurs, un écran Mazda Connect de 8,8 po avec interface HMI, une connexion CarPlayMC d'Apple et Android AutoMC, ainsi que des feux avant et arrière à DEL.

Un groupe Commodité GX sera offert pour 2 300 $ et comprend des jantes en alliage de 16 po, un système avancé de surveillance des angles morts, un dispositif d'alerte de trafic transversal arrière, un système de climatisation, des sièges avant chauffants, un régulateur de vitesse avec système de commande au volant et des rétroviseurs extérieurs électriques de la couleur de la carrosserie avec clignotants intégrés.

La Mazda3 Sport GX est offerte à un PDSF de départ de 21 300 $ et comprend tout l'équipement de la Mazda3 GX avec groupe Commodité. La berline et le modèle à hayon de base sont tous deux équipés d'un moteur Skyactiv-G de 2,0 L couplé à une boîte manuelle à 6 rapports Skyactiv-MT. Une boîte automatique à 6 rapports Skyactiv-Drive avec mode de changement de vitesse manuel et sélecteur de mode de conduite est offerte pour un montant additionnel de 1 300 $.

La version intermédiaire de la Mazda3 GS est offerte à un PDSF de départ de 22 700 $ et comprend tout l'équipement de la GX 2,0 L avec groupe Commodité et boîte manuelle, en plus d'un système de climatisation automatique à deux zones, d'un volant chauffant et d'un pommeau de levier de vitesses gainés de cuir, d'essuie-glace à détecteur de pluie, de phares à allumage/extinction automatique et de la gamme de technologies de sécurité i-ACTIVSENSE. Cette gamme i-ACTIVSENSE comprend le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ, un système intelligent d'aide au freinage en ville avancé avec détection des piétons, un système intelligent d'aide au freinage haute vitesse, un système d'aide au maintien de la trajectoire, un système d'avertissement de sortie de voie, un système de commande des feux de route, un système d'avertissement d'obstruction à l'avant et un système d'aide à l'évaluation des distances.

Les options pour la Mazda3 GS incluent un moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec boîte automatique à 6 rapports, une nouvelle version du système de traction intégrale prédictif i-ACTIV de Mazda et le groupe De luxe. Le groupe De luxe comprend un garnissage des sièges en similicuir, un siège de conducteur à 10 réglages assistés avec fonction mémoire, un toit ouvrant vitré à commande électrique et un rétroviseur à atténuation automatique.

Mazda a ajouté une nouvelle fonction de détection de charge verticale sur quatre roues à son système de traction intégrale i-ACTIV, qui fonctionne en harmonie avec le contrôle de vecteur Plus de la force G afin de contrôler la distribution du couple mécanique entre les roues avant et arrière. Par conséquent, le système est entièrement capable de répondre fidèlement aux intentions du conducteur, peu importe le type de route. Il réduit également les pertes mécaniques globales d'environ 60 % par rapport au modèle précédent, ce qui contribue à réduire la consommation de carburant. Lorsque le moteur Skyactiv-G de 2,5 L est équipé de la traction intégrale, il est également doté d'un dispositif de désactivation des cylindres.

La version de base de la Mazda3 Sport GS est offerte à partir de 24 000 $ et est dotée d'un moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec fonction de désactivation des cylindres et d'une boîte manuelle à 6 rapports. Le groupe De luxe peut être offert avec une boîte de vitesses manuelle ou automatique, alors que le système de traction intégrale i-ACTIV n'est offert qu'avec une boîte automatique à 6 rapports.

Tout comme pour le modèle précédent, la Mazda3 GT est la version haut de gamme, offerte à partir de 26 200 $. La version de base de la berline Mazda3 GT est équipée d'un moteur Skyactiv-G de 2,5 L et d'une boîte automatique à 6 rapports, ainsi que de tout l'équipement du groupe De luxe de la GS. La Mazda3 GT est également dotée de manettes de changement de rapport au volant, de jantes en alliage de 18 pouces, d'une fonction de mise à niveau automatique des phares, de feux avant et arrière avec éclairage lumineux signature, un système d'éclairage avant adaptatif et d'un système de sonorisation haut de gamme BoseMD avec 12 haut-parleurs.

Le modèle GT peut être offert avec les options de système de traction intégrale i-ACTIV et de groupe Privilège. Le groupe Privilège comprend des sièges garnis en cuir, un siège de conducteur à 10 réglages assistés avec deux réglages de mémoire de position, des capteurs de stationnement arrière, un système intelligent d'aide au freinage arrière, un système intelligent d'aide au freinage transversal arrière, un système de télédéverrouillage sans clé intelligent (proximité et allumage), un système de navigation à commande vocale, un écran couleur de conduite active projeté sur le pare-brise, la radio satellite SiriusXMMD, un abonnement gratuit de cinq ans aux services Traffic Plus et Travel LinkMC de SiriusXMMD et plus encore.

La Mazda3 Sport GT est conçue pour les adeptes de conduite automobile. Elle est dotée d'une boîte automatique à 6 rapports ou d'une boîte manuelle optionnelle couplée à un moteur Skyactiv-G de 2,5 L développant 186 chevaux et un couple de 186 lb-pi. Le groupe Privilège est inclus avec le modèle manuel. L'option de traction intégrale n'est offerte qu'avec le modèle à boîte automatique à 6 rapports Skyactiv-Drive.

PDSF DE LA MAZDA3 2019 VERSION GROUPE BOÎTE TRACTION MOTEUR PDSF GX

6M AVANT 2,0 L I4 18 000 $ Groupe Commodité 6M AVANT 2,0 L I4 20 300 $ Groupe Commodité 6A AVANT 2,0 L I4 21 600 $ GS

6M AVANT 2,0 L I4 22 700 $

6A AVANT 2,5 L I4 24 300 $ INTÉGRALE i-ACTIV 6A INTÉGRALE 2,5 L I4

DC 26 000 $ Groupe De luxe 6A AVANT 2,5 L I4 26 200 $ Groupe De luxe,

traction intégrale i-

ACTIV 6A INTÉGRALE 2,5 L I4

DC 27 900 $ GT

6A AVANT 2,5 L I4

DC 26 200 $ Groupe Privilège 6A AVANT 2,5 L I4

DC 28 700 $ Groupe Privilège,

traction intégrale i-

ACTIV 6A INTÉGRALE 2,5 L I4

DC 30 400 $ PDSF DE LA MAZDA3 SPORT 2019 VERSION GROUPE BOÎTE TRACTION MOTEUR PDSF GX

6M AVANT 2,0 L I4 21 300 $

6A AVANT 2,0 L I4 22 600 $ GS

6M AVANT 2,5 L I4

DC 24 000 $ Groupe De luxe 6M AVANT 2,5 L I4

DC 25 900 $

6A AVANT 2,5 L I4

DC 25 300 $ INTÉGRALE i-ACTIV 6A INTÉGRALE 2,5 L I4

DC 27 000 $ Groupe De luxe 6A AVANT 2,5 L I4

DC 27 200 $ Groupe De luxe,

traction intégrale i-

ACTIV 6A INTÉGRALE 2,5 L I4

DC 28 900 $ GT

6A AVANT 2,5 L I4

DC 27 200 $ Groupe Privilège 6M AVANT 2,5 L I4

DC 28 400 $ Groupe Privilège 6A AVANT 2,5 L I4

DC 29 700 $ Groupe Privilège,

traction intégrale i-

ACTIV 6A INTÉGRALE 2,5 L I4

DC 31 400 $

La toute nouvelle Mazda3 2019 sera offerte chez les concessionnaires Mazda au cours du premier trimestre de 2019.

