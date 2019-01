RECTIFICATIF - Guichet Desjardins et Fleur de Lys centre commercial





QUÉBEC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Trudel Alliance désire rectifier l'information véhiculée relativement au déplacement et/ou l'amélioration d'un guichet de Desjardins, à Québec.

L'emplacement serait situé aux Halles Fleur de Lys, et non à Fleur de Lys centre commercial.

Trudel Alliance et Fleur de Lys centre commercial n'ont aucun lien avec les Halles Fleur de Lys.

« Toutes les personnes, quelle que soit leur condition de mobilité, sont accueillies avec le même respect à Fleur de Lys centre commercial. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin de faciliter l'accès à nos installations à l'ensemble des citoyens de la grande région de Québec. Dans le cadre de notre démarche Réinventons Fleur de Lys annoncée en novembre dernier, nous allons évidemment tenir compte des besoins particuliers et de l'accessibilité, et plus particulièrement des besoins de la clientèle de notre voisin immédiat, l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ). », a assuré Jonathan Trudel, vice-président exécutif et co-fondateur de Trudel Alliance.

Trudel Alliance, dont le siège social est situé à Québec, est un important fonds immobilier commercial d'acquisition de projets harmonieusement intégrés à leur environnement et socialement acceptables. Grâce à son accès rapide à des capitaux, il se démarque par des transactions immobilières commerciales efficaces et rapides. Avec un actif de près de 200 millions de dollars, Trudel Alliance a comme objectif principal de bâtir un portefeuille immobilier de plus de 1 milliard de dollars. L'entreprise possède déjà un important parc immobilier commercial privé comptant de nombreuses propriétés au Québec. Il est notamment devenu en 2018 le premier propriétaire québécois de Fleur de Lys, qu'il a entrepris de revitaliser et de redévelopper afin de répondre aux besoins de la population.

