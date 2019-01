Honda Canada Inc. contribuera au développement de la station de ravitaillement en hydrogène de Montréal





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Honda Canada Inc. est heureux d'annoncer un partenariat avec Toyota Canada et Transition énergétique Québec, pour un investissement dans le projet d'infrastructure d'hydrogène de la rive Sud de Montréal, qui sera complété à la fin de 2019. L'expansion des infrastructures d'hydrogène dans la province démontre l'engagement de Honda à accroitre l'offre de mobilité verte et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

« Pour Honda Canada, cette contribution aux infrastructures d'hydrogène a pour objectif de soutenir l'évolution des choix de mobilité verte », a affirmé Jean-Marc Leclerc, vice-président principal, ventes et commercialisation, Honda Canada Inc. « À court terme, cet investissement créera un environnement qui nous permettra de continuer à tester nos produits et de poursuivre l'éducation des Canadiens sur l'important potentiel des véhicules propulsés à l'hydrogène, sachant que leur adoption massive pourrait prendre un peu de temps. »

Guidé par sa philosophie Un ciel bleu pour nos enfants, qui s'articule autour de l'idée de concevoir des produits de mobilité ayant le moins de conséquences sur l'environnement, les 50 dernières années de leadership environnemental de Honda sont faites de moments où la compagnie a lutté contre les conventions pour introduire de nouvelles idées qui établissent les normes de l'innovation. Honda a connu un succès continu au Canada grâce à une cadence constante d'investissements technologiques qui lui permettront d'atteindre sa vision globale 2030 et de réaliser son rêve de créer un avenir sans carbone.

Présentement, le parc de véhicules Honda fait partie de ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre dans l'industrie, en raison de son éventail de produits à faibles émissions qui comprend des moteurs à combustion interne très efficaces et des groupes propulseurs hybrides, auxquels s'est ajoutée récemment la Clarity hybride rechargeable.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. La société a produit plus de huit millions de voitures et de camions légers depuis 1986 dans ses deux installations de fabrication et construit des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario. Les deux installations de fabrication sont extrêmement polyvalentes et construisent actuellement la Civic et le CR-V de Honda. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au pays.

