Un nouvel investissement pour soutenir des innovations qui aideront les Canadiens à vivre mieux et plus longtemps





Un financement fédéral soutient le lancement d'un carrefour de commercialisation de technologies de santé préventive axées sur le vieillissement.

SURREY, BC, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Les aînés occupent une place importante dans nos familles, nos collectivités et nos milieux de travail. Ils participent à la croissance de l'économie nationale et partagent leurs précieux savoirs et expériences. Le vieillissement de la population canadienne entraîne de nouveaux défis et possibilités quand il s'agit de préserver la santé et la vitalité des personnes âgées du Canada.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada apporte sa contribution en vue de favoriser le bien-être des personnes âgées et la prospérité future du pays par un investissement de 3,5 millions de dollars dans le nouveau carrefour national d'innovation d'AGE-WELL, le Digital Health Circle. Cette aide financière a été annoncée aujourd'hui par Randeep Sarai, député fédéral de Surrey-Centre, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada.

En facilitant le partage des ressources et en répondant aux lacunes de l'industrie, le Digital Health Circle contribuera à la mise en marché de technologies de santé innovatrices. Il soutiendra la tenue d'événements de réseautage, créera des programmes de formation personnalisés et offrira des services de consultation commerciale à des auditoires ciblés. Ce carrefour donnera en outre à l'industrie un accès à une technologie de pointe, à des outils de développement et à des espaces de collaboration. En soutenant la commercialisation de technologies de santé préventive, le Digital Health Circle créera des emplois, réduira le coût des soins de santé et favorisera une indépendance accrue et une meilleure qualité de vie pour les aînés du Canada.

Citations

« Félicitations au Digital Health Circle. Alors que nous bâtissons au Canada une économie du savoir, il est important d'investir dans des initiatives qui contribueront à faire de notre pays une destination de choix pour les investissements et les gens talentueux et qui favoriseront la croissance des secteurs de la santé et des sciences biologiques. Le Plan pour l'innovation et les compétences franchit aujourd'hui une nouvelle étape. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le carrefour national d'innovation Digital Health Circle d'AGE-WELL comble l'urgent besoin d'innovations en matière de santé et de vieillissement. Grâce au Digital Health Circle, les Canadiens de l'Ouest auront accès à des technologies d'avant-garde et à une meilleure qualité de vie. »

- Randeep Sarai, député fédéral de Surrey-Centre

« La mission du Digital Health Circle est d'aider les adultes plus âgés de la Colombie-Britannique à bien vivre, de façon indépendante, avec dignité et en bonne santé. Nous utilisons des méthodologies de conception de pointe axées sur l'humain pour aider les entreprises de la Colombie-Britannique à mettre au point des solutions qui répondent aux besoins de leurs clients. L'équipe d'experts du Digital Health Circle appuie la création de nouvelles solutions numériques innovatrices ayant de réels impacts sur la vie de nos générations vieillissantes actuelles et futures. »

- Sylvain Moreno, président-directeur général, Digital Health Circle, carrefour d'innovation d'AGE-WELL

