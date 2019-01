Vendeurs à domicile : la commission avertit les consommateurs de faire preuve de diligence





SAINT JOHN, New Brunswick, 17 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) met en garde la population du Nouveau-Brunswick au sujet des tactiques de vente sous pression utilisées par certains vendeurs à domicile qui proposent l'installation de systèmes de chauffage et de climatisation.



Des consommateurs ont déclaré que ces vendeurs offrent l'installation gratuite de ces systèmes dans un court délai, et qu'ils :

ont demandé aux gens de signer des documents de manière électronique sans leur fournir le temps de lire les détails;

n'ont pas fourni de copies des contrats;

n'ont pas discuté adéquatement des modalités de paiement et ont laissé croire aux consommateurs qu'il s'agit d'un contrat de location d'équipement plutôt qu'une demande de financement; et

ont distrait les consommateurs ou exercé de la pression afin de les empêcher de prendre une décision éclairée.

Par conséquent, certains consommateurs n'avaient pas bien réalisé toutes les implications de cette transaction avant que l'installation ait déjà été complétée.

La FCNB tient à informer les gens des points à considérer lorsqu'ils font affaire avec un vendeur à domicile. Elle exhorte les consommateurs à poser des questions; à ne pas se sentir obligés de prendre une décision; à se renseigner; et à lire tous les contrats lorsqu'un vendeur à domicile les approche afin de leur vendre un produit ou un service. Si l'affaire semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas.

Il semble que dans certains cas, les vendeurs ne détenaient pas le permis requis pour effectuer de la vente à domicile dans la province. La FCNB se penche actuellement sur ce dossier. Les vendeurs à domicile doivent être titulaires d'un permis délivré par la FCNB et l'avoir en leur possession. Les gens devraient toujours demander à voir le permis d'un vendeur qui se présente à leur porte. Les vendeurs ont l'obligation de fournir des copies du contrat. La loi prévoit également une période de résiliation de 10 jours pour tout bien vendu ou service acquis par l'entremise d'une vente directe.

Le site Web de la FCNB propose d'autres pratiques exemplaires relatives aux interactions avec des vendeurs à domicile. Toute personne ayant des préoccupations au sujet d'un vendeur à domicile devrait communiquer avec la FCNB au 1-866-933-2222 ou à l'adresse info@fcnb.ca .

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs a le mandat de protéger les consommateurs et d'accroître la confiance du public dans les marchés des services financiers et des services aux consommateurs en assurant la prestation de services éducatifs et réglementaires. Elle est chargée de l'application et de l'exécution des dispositions législatives provinciales régissant les courtiers en hypothèques, les sociétés de prêt sur salaire, l'immobilier, les valeurs mobilières, les assurances, les pensions, les credit unions, les compagnies de prêt et de fiducie, les coopératives ainsi que d'une gamme de mesures législatives touchant la consommation. Elle est une société de la Couronne indépendante financée par les droits et les cotisations réglementaires que versent les intervenants des industries réglementées. Des ressources et des outils éducatifs sont disponibles en ligne .

Sara Wilson, communications, Commission des services financiers et des services aux consommateurs, 506-643-7045 ou 1-866-933-2222, sara.wilson@fcnb.ca

