Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg





Aujourd'hui, nous célébrons la Journée Raoul Wallenberg au Canada

OTTAWA, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un diplomate suédois dont les gestes héroïques et l'ingéniosité ont sauvé la vie de dizaines de milliers de Juifs hongrois durant l'Holocauste.

M. Wallenberg a risqué sa propre vie pour munir les Juifs hongrois d'un « passeport de protection » spécial, le Schutz-Pass, leur permettant ainsi d'éviter la déportation et une mort presque certaine dans les camps d'extermination nazis. En plus de la mise sur pied d'un réseau de refuges (hôpitaux, abris, garderies et soupes populaires), les actions humanitaires hors du commun de M. Wallenberg pendant six mois ont sauvé plus de Juifs des horreurs de l'Holocauste que celles de tout autre gouvernement ou organisation.

Le 17 janvier 1945, M. Wallenberg est disparu à jamais après avoir été capturé par les forces soviétiques. Son sort tragique reste à ce jour inconnu. En 2001, le gouvernement du Canada a désigné le 17 janvier comme la Journée Raoul Wallenberg pour honorer la mémoire de ce grand homme, premier citoyen honoraire du Canada.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, j'invite toute la population canadienne à se rappeler l'héritage d'humanisme, de courage et de compassion que nous a légué M. Wallenberg.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 12:03 et diffusé par :