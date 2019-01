Le Fonds de solidarité FTQ et Desjardins Capital renouvellent leur participation dans le FIRA





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'appuyer la relève agricole au Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Desjardins Capital ont renouvelé leur participation dans le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA). À cette mesure annoncée aujourd'hui par André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, s'ajoute une révision des critères d'investissement, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux agriculteurs de la relève.

Créé en 2011, le FIRA est un fonds d'investissement de 75 millions de dollars financé à parts égales par le gouvernement du Québec par le biais de la Financière agricole du Québec, Desjardins Capital, et le Fonds de solidarité FTQ. Il cherche à favoriser la relève agricole par les jeunes en offrant du capital patient pour la réalisation de leur projet.

« Afin de mieux répondre aux besoins des agriculteurs de la relève, nous sommes heureux de nous joindre une fois de plus au gouvernement du Québec et à Desjardins Capital pour prolonger le FIRA et modifier les critères d'investissement. Ces mesures offriront plus d'options et plus de flexibilité pour les projets de relève des agriculteurs québécois », a déclaré Patrice Jolivet, vice-président aux investissements, Bio-agroalimentaire et produits d'emballage du Fonds de solidarité FTQ.

« Desjardins Capital est un acteur de premier plan dans les projets de relève au Québec. Plus que jamais, nous avons besoin de leviers concrets pour appuyer les entrepreneurs et agriculteurs dans leurs projets. Nous sommes donc fiers de participer de nouveau avec le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ à la prolongation du FIRA afin de soutenir davantage la relève agricole », a souligné Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Capital.

Cette prolongation est assujettie aux conditions normales de clôture.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 800 entreprises et compte plus de 667 000 actionnaires-épargnants.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2 milliards de dollars, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 460 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer quelque 67 000 emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site web ou consultez notre page LinkedIn.

