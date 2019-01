Des militantes et militants d'Unifor se joignent à une marche à Washington





WASHINGTON, DC, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Unifor fait preuve de solidarité internationale envers les peuples autochtones des États-Unis en envoyant une délégation de militants canadiens à la marche du 18 janvier à Washington D.C.

« Les militantes et militants d'Unifor se battent avec passion pour les droits de la personne, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Nous sommes fiers de soutenir les peuples autochtones partout dans leur lutte pour la justice et le respect. »

La délégation d'Unifor comprend Leanne Marsh (Colombie-Britannique), Don Wren (Saskatchewan), Anna Grizans (Ontario), Zack Ladouceur (Nouvelle-Écosse) et Gina Smoke (agente auprès des Autochtones d'Unifor).

« De nos consoeurs disparues et assassinées à la ruine environnementale de nos territoires, il y a trop de raisons de marcher, a déclaré Gina Smoke. Le président américain en place utilise régulièrement des insultes raciales pour décrire la sénatrice américaine Elizabeth Warren, ce qui devrait vous indiquer l'état actuel du dialogue national. »

La Marche des peuples autochtones est une campagne populaire organisée par des coordonnateurs indépendants au niveau de la nation et des tribus.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

