CHUM et Sainte-Justine : défusion des laboratoires - l'APTS salue la décision de la ministre Danielle McCann





LONGUEUIL, QC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - « Dès le début, l'APTS avait dénoncé des fusions comme celles des laboratoires du Centre hospitalier universitaire mère-enfant (CHU) Sainte-Justine et du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM); on ne peut donc que saluer la décision de faire marche arrière dans ce dossier. »

Ainsi a réagi Carolle Dubé, présidente de l'APTS, qui représente les employé·e·s de laboratoire concerné·e·s par ce revirement. « Malgré les nombreuses incohérences du projet, voire les risques qu'il comportait pour une clientèle particulièrement vulnérable, l'administration gouvernementale précédente était allée de l'avant. La raison a désormais retrouvé ses droits », estime Carolle Dubé.

Malheureusement, le transfert des laboratoires du CHU Sainte-Justine vers le CHUM n'est pas la seule incohérence de la réforme OPTILAB, a rappelé la présidente de l'APTS. Le projet a effectivement donné lieu jusqu'à présent à de nombreux ratés à travers toute la province. Et, dans une rare unanimité, de nombreuses voix ont rabroué plusieurs aspects de cette réforme, notamment à cause de son caractère « mur à mur » qui fait fi des particularités locales et régionales.

« En renversant la vapeur comme elle l'a fait, la ministre a pris une décision qui fait preuve d'ouverture, a poursuivi la présidente de l'APTS. Il y a en effet des solutions de rechange très valables aux nombreux défauts de cette réforme et nos technologistes médicales, directement concernées par celle-ci, ne demandent pas mieux que de les faire entendre. L'APTS est leur porte-voix. »

L'APTS estime que l'analyse de la ministre doit s'étendre à l'ensemble de la réforme OPTILAB. « Il y a lieu de marquer un temps d'arrêt dans ce dossier, insiste Carolle Dubé, de prendre du recul, de rajuster le tir. C'est le moment d'écouter les options que nous avons à proposer pour en arriver à des solutions mieux adaptées et davantage en phase avec la réalité sur le terrain et le meilleur intérêt des usager·ère·s, comme ça vient d'arriver pour la clientèle de Sainte-Justine. »

