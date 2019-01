Avis aux médias - Le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal soupçonne le député libéral sortant Nicola Di Iorio de conflit d'intérêts et de lobbying contre les débardeurs de Montréal





SHERBROOKE, QC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal profite de la retraite bisannuelle du cabinet des ministres fédéraux à Sherbrooke pour dénoncer le fait que Nicola Di Iorio, député libéral sortant de Saint-Léonard, était durant l'année 2018 au service de l'Association des employeurs maritimes, l'employeur des débardeurs.

Le Syndicat des débardeurs y voit un conflit d'intérêts flagrant et soupçonne que le député sortant exerçait du lobbying auprès du gouvernement Trudeau et, plus spécifiquement, auprès du ministère du Travail, et ce, aux dépens des salariés du Port de Montréal.

Quoi : Conférence de presse

Qui : Débardeurs du Port de Montréal

Quand : Le jeudi 17 janvier 2019, à 14 h

Où : Devant l'hôtel OTL Gouverneur Sherbrooke, au 3131, rue King Ouest, à Sherbrooke

Comptant près de 118 500 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1296 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 10:29 et diffusé par :