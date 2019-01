TC Emballages Transcontinental relève le défi de l'emballage souple recyclable en lançant sur le marché un des premiers sachets à parois multiples avec barrière entièrement recyclable!





MONTRÉAL et CHICAGO, 17 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Emballages Transcontinental est fière d'être l'une des premières entreprises à lancer sur le marché nord-américain un sachet à maintien vertical à parois multiples avec barrière entièrement recyclable. Ce nouveau produit a été créé en collaboration avec Harney & Sons, un fabricant de thé américain, pour l'emballage de son thé en vrac. Offert dans les magasins de Harney & Sons depuis novembre 2018, le sachet recyclable à parois multiples avec barrière est un nouvel emballage durable et innovant dans l'industrie, qui protège la saveur et la fraîcheur de son contenu.



Conjuguant l'art, la science et la technologie, TC Emballages Transcontinental a collaboré avec Dow et Charter NEX Films pour développer un des tout premiers emballages alimentaires commercialisés qui répondent à toutes les attentes. Cet emballage est entièrement recyclable là où consigné, en plus d'être muni d'une barrière d'éthylène alcool de vinyle (EVOH) permettant la préservation du produit, d'être robuste et d'offrir un scellage résistant.

« Par la promotion et le soutien de l'innovation en matière d'emballage souple, nous encourageons plus d'entreprises à concevoir de meilleures solutions écoresponsables, affirme Todd Addison, vice-président, développement des affaires, TC Emballages Transcontinental. Nous saluons le travail d'Harney & Sons, qui est à l'origine de cette importante initiative durable. Notre collaboration était naturelle. Le développement durable et l'innovation sont ancrés au sein de notre organisation, tant dans nos activités que nos partenariats. Ces valeurs essentielles que nous partageons et notre esprit collaboratif ont alimenté notre processus de création et ont donné naissance à un produit digne du nom Harney & Sons. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec des entreprises comme TC Emballages Transcontinental et Charter NEX Films pour commercialiser un des tout premiers sachets à maintien vertical avec barrière élevée entièrement recyclables pour Harney & Sons, explique Chris Gandy, directeur du marché nord-américain pour Dow Packaging et Specialty Plastics Adhesives. La gamme exhaustive de résines, d'adhésifs et de produits spécialisés pour sachets de Dow, alliée au souci de développement durable de TC Emballages Transcontinental, en plus de son expertise dans la fabrication de sachets, ont permis à Harney & Sons de fournir à ses clients un produit plus écoresponsable. »

L'emballage de thés fins exige un produit à parois multiples fait de pellicules coextrudées afin de protéger les huiles naturelles qui procurent aux feuilles de thé leur saveur délicate. L'EVOH offre une barrière exceptionnelle contre les gaz, les vapeurs organiques et l'humidité qui empêche la détérioration du produit et prolonge sa durée de conservation. Cet élément joue un rôle crucial dans l'industrie de l'emballage alimentaire. Du point de vue du développement durable, les films avec barrière présentent un défi : ils ne se décomposent et ne se recyclent pas aisément, ce qui fait qu'ils sont difficiles à réutiliser et qu'ils ne peuvent contribuer à des changements positifs d'un point de vue environnemental. La technologie résine RETAINtm de Dow offre la solution à ce défi en rendant la barrière compatible. Ainsi, le film à parois multiples devient entièrement recyclable et permet de répondre à des objectifs de développement durable.

« Harney & Sons a toujours souhaité utiliser des matériaux plus écoresponsables pour la planète. En 2006, nous avons joint le mouvement 1% For the Planet, notre objectif étant d'utiliser des emballages dont les composants sont davantage recyclables et compostables », indique Emeric Harney, directeur du marketing chez Harney & Sons.

Harney & Sons a demandé à l'équipe de recherche et développement de TC Emballages Transcontinental, experte en conception d'emballages souples écoresponsables, de créer une solution appuyant sa mission de redonner à la nature qui lui offre les feuilles de thé. La solution s'est traduite par la création d'un sachet à maintien vertical recyclable permettant de protéger la saveur et la fraîcheur des thés fins de l'entreprise.

À propos de TC Emballages Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l'emballage de Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), se positionne comme un chef de file nord-américain en emballage souple et oeuvre également au Guatemala, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Ce secteur compte plus de 4000 employés, dont la majorité sont en poste aux États-Unis. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 28 usines de production qui se spécialisent dans l'extrusion, le laminage, l'impression et la transformation.

TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple et de produits de papier, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés. Ce secteur dessert des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l'agriculture, des boissons, de la confiserie, des produits industriels, des produits de consommation et des supermarchés. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

À propos de Harney & Sons Fine Teas

Harney & Sons Fine Teas est une entreprise américaine fondée en 1983 à Salisbury, au Connecticut. Elle est responsable de la totalité du processus, du choix des matières premières jusqu'au mélange et à l'emballage de ses produits. L'entreprise vise à offrir à ses clients des thés fins de la plus haute qualité possible, tout en les informant sur l'histoire et les saveurs du thé. L'une de ses missions est de fournir une expérience supérieure de dégustation de thés, mais aussi de redonner à la nature qui est à l'origine de sa passion. Harney & Sons Fine Teas, qui offrait à ses débuts seulement six thés différents, en offre désormais plus de 300 variétés. L'entreprise est toujours gérée par les membres de la famille fondatrice, qui en sont les propriétaires. Cela fait trois générations que les membres de la famille Harney se dévouent à la préservation de la tradition des thés fins et voyagent partout dans le monde à la recherche des meilleurs ingrédients.





Pour renseignements :

Mélanie Montplaisir

Spécialiste, relations publiques et gestion de la marque

514 954-4157

melanie.montplaisir@tc.tc

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c386e028-8eb4-4903-9edb-daad0e090f97/fr

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 10:30 et diffusé par :