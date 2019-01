Ouvert aux soumissions : Le prix d'excellence en journalisme Jackman de la FJC





TORONTO, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Les organismes de presse dont les reportages ont entraîné des changements profonds et positifs dans leurs communautés sont encouragés à poser leur candidature au Prix d'excellence en journalisme Jackman de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC). Deux lauréats sont sélectionnés chaque année, un pour les grands médias et un pour les petits. Cette année, la date limite pour les soumissions est le 22 février 2019.

« D'un bout à l'autre du Canada, des journalistes se démènent pour dénicher des informations, vérifier des faits et raconter des histoires captivantes sur des sujets importants pour les citoyens. Et ce, dans des conditions souvent difficiles, » de dire Colette Brin, membre du jury et directrice du Centre d'études sur les médias at the Université Laval, en ajoutant : « Il est essentiel de saluer le travail journalistique de qualité, d'autant plus que nous sommes de plus en plus sensibilisés au problème de la désinformation en ligne. »

Ce prix rend hommage à un organisme de nouvelles du Canada qui incarne un journalisme exemplaire ayant un impact sur la collectivité qu'il dessert. Depuis 1996, la FJC reconnaît les organismes de presse qui adhèrent aux idéaux de l'excellence journalistique - exactitude, indépendance, responsabilité, courage et originalité.

Les lauréats de l'an dernier étaient The Globe and Mail, dans la catégorie des grands médias, pour son enquête intitulée « Unfounded », qui a révélé des lacunes systémiques dans la façon dont les policiers traitent les plaintes pour agression sexuelle, et The Independent of Petrolia and Central Lambton, dans la catégorie des petits médias, pour ses articles révélant des conflits d'intérêts du directeur général de la ville de Petrolia, une municipalité du sud-ouest de l'Ontario.

La liste des finalistes sera dévoilée en avril, et le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé lors de la remise des prix de la FJC à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto le 13 juin 2019. Les tarifs de réservations hâtives pour les billets et les tables pour le gala sont offerts jusqu'au 28 février 2019.

Nouveauté cette année : Comme nous l'avons déjà annoncé, les personnes qui soumettent leur candidature pour le Prix d'excellence peuvent utiliser un formulaire en ligne conjoint pour présenter simultanément leur candidature au Prix Michener, qui rend hommage au journalisme d'intérêt public et qui sera présenté lors d'une cérémonie distincte à Rideau Hall, à Ottawa, et qui se déroulera également en juin prochain.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.



