Programme Montréal inclusive - Montréal octroie 1,68 M$ à 11 organismes





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du comité exécutif du 16 janvier dernier, les élus ont annoncé l'octroi d'un soutien financier de 1,68 M$ à 11 organismes dans le cadre du programme de subventions Montréal Inclusive. Ce programme a été rendu possible grâce à l'entente triennale conclue entre le ministère de l'Immigration de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal qui vise à promouvoir et à soutenir des actions qui favorisent les relations harmonieuses entre personnes d'origines diverses.

« En tant que mairesse d'une ville aussi diversifiée que Montréal, j'ai à coeur de soutenir des projets qui ont un impact concret dans le quotidien des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes. Les projets sélectionnés encouragent la participation citoyenne, l'entraide et le partage d'expériences notamment à travers les arts et la culture », a affirmé la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

«?La volonté du gouvernement du Québec de faciliter le processus d'intégration sur le marché du travail et dans la société québécoise est forte. Les projets retenus couvrent un grand éventail d'enjeux concernant l'intégration des personnes immigrantes. Je tiens à souligner l'ensemble des organismes qui ont répondu à cet appel de projets et à féliciter les onze projets retenus. Grâce à l'entente entre le Ministère et Montréal, ces acteurs locaux et partenaires communautaires vont pouvoir établir des programmes qui engendreront, sur le terrain, des retombées concrètes pour une intégration mieux réussie?», a déclaré le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette.

Pour déterminer le choix des organismes, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants (BINAM) a procédé à un appel de projets pour octroyer le soutien financier de son programme de subventions Montréal inclusive.

Les projets devaient viser un ou plusieurs des six objectifs suivants : réduire la discrimination par le développement d'actions de sensibilisation et de promotion auprès de la société d'accueil ; contribuer à la protection et au respect des droits des nouveaux arrivants ; combattre l'isolement des femmes immigrantes et favoriser leur autonomie financière ; former et outiller les intervenants communautaires et institutionnels qui oeuvrent auprès de la clientèle immigrante ; réduire les obstacles qui nuisent à l'embauche des personnes immigrantes ; conscientiser les employeurs montréalais aux apports positifs de la diversité dans leurs entreprises.

Au total, 91 projets ont été soumis à la Ville de Montréal et analysés par un comité de sélection de neuf personnes, comprenant six leaders de la communauté reconnus pour leur expertise en la matière.

Voici les 11 projets sélectionnés :

Tu viens d'où - Phase 2 du Y des femmes de Montréal (100 000$) Réseau femmes-relais du Carrefour des ressources en interculturel (CRIC) (400 000$). En association avec 1,2, 3 Go St-Michel, la Table de concertation de Parc-Extension et la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Prochaine station : Inclusion ! de Ensemble pour le respect de la diversité (250 000$) La clé de sol... d'accueil de Hay Doun (220 000$) Mon Montréal Afro In. Génération diaspora du Réseau des entrepreneurs et professionnels africains (REPAF) (115 000$) Équiliste du Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociale (CLIPP)(100 000 $) Lachine accueille du Concert'Action Lachine (100 000$) Sensibilisation sur les risques des conflits parents-enfants du Centre culturel algérien (95 000$) Leaders jeunesse - acteurs du changement de Équipe RDP (100 000$) Un rêve dans votre assiette de SINGA-Québec (150 000 $) Travail de milieu famille de Action Prévention Verdun (50 000$)

Entente triennale en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion

L'entente triennale intervenue entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) prévoit un investissement total de 24 M$, soit 12 M$ du MIDI, provenant de son Programme Mobilisation-Diversité, et un autre 12 M$ de la Ville de Montréal. Répartie sur trois ans, de 2018 à 2021, cette somme vise à faciliter l'intégration des personnes immigrantes dans la métropole québécoise et à soutenir la réalisation d'actions structurantes pour Montréal et d'initiatives dans les arrondissements, en collaboration avec des partenaires communautaires et divers acteurs du milieu.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 10:21 et diffusé par :