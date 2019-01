Expansion d'Assan Aluminyum en Amérique du Nord





ISTANBUL, January 17, 2019 /PRNewswire/ --

Assan Aluminyum exporte des produits laminés plats en aluminium vers plus de 70 pays sur 4 continents, principalement en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. La société prévoit d'accroître ses activités en Amérique du Nord avec sa filiale Kibar Americas, détenue à 100 % et implantée à Chicago.

Assan Aluminyum, le principal fabricant de l'industrie de produits laminés plats en aluminium, fabrique des produits en aluminium en bobines et en feuilles, et pré-peints depuis sa création en 1988. La société est actuellement l'un des trois plus grands producteurs de feuilles d'aluminium en Europe. Assan Aluminyum a récemment fondé sa filiale détenue à 100 % Kibar Americas, à Chicago, dont l'objectif est d'approvisionner ses clients nord-américains. Kibar Americas a accueilli ses partenaires commerciaux à l'AHR Expo 2019, le plus grand événement HVACR au monde, qui s'est déroulé du 14 au 16 janvier à Atlanta et a attiré plus de 2 000 visiteurs. La société propose ses produits à une variété de secteurs, tels que l'emballage, la distribution, le bâtiment, les biens de consommation durables, l'automobile, ainsi que le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), en particulier pour les applications en feuilles finies.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/769557/Assan_Aluminyum_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/809330/Assan_Aluminyum.jpg )



Assan Aluminyum a pour vision d'être plus durable sur le plan environnemental. La centrale d'énergie renouvelable et l'installation de recyclage interne permettent de concrétiser sa stratégie de développement durable en réduisant son empreinte carbone. Les éléments de conception de son stand lors de la conférence AHR2019 ont mis l'accent sur le fait que la société était soucieuse de l'environnement dans ses processus.

L'entreprise étudie les opportunités de croissance sur le marché nord-américain. Le directeur général d'Assan Aluminyum, Goksal Gungor, a déclaré : « Notre objectif est de renforcer nos opérations en Amérique du Nord. Afin de fournir à nos clients un service de meilleure qualité et mieux localisé, nous avons créé l'année dernière Kibar Americas, notre filiale basée à Chicago. Nous nous différencions par nos valeurs fondamentales de fiabilité, de flexibilité et d'innovation. Nous offrons à nos partenaires commerciaux des solutions sur mesure, en tant que partenaire de solutions localisées. Notre mot d'ordre est donc naturellement : Creating the Future Together (Créons l'avenir ensemble), puisque nos partenaires constituent un élément essentiel de notre équipe. »

Assan Aluminyum a récemment installé deux nouvelles lignes de moulage et un tout nouveau laminoir à feuilles minces, tout en modernisant nombre de ses lignes existantes. L'entreprise pourra désormais se tourner vers des produits à haute valeur ajoutée. En outre, un projet d'investissement à grande échelle, comprenant une installation de laminage à chaud et à refroidissement direct, d'une valeur d'environ 800 millions de dollars, est en cours de planification.

L'entreprise apporte un éclairage sur l'industrie, à travers une R&D forte. Grâce au savoir-faire de son centre de recherche, Assan Aluminyum souhaite renforcer sa position de pionnier à l'échelle mondiale dans les technologies de coulée continue.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 09:20 et diffusé par :