Porsche célèbre trois premières canadiennes au Salon international de l'auto de Montréal 2019





La marque de voitures de sport dévoile ses nouveaux modèles 911, Macan et Cayenne Turbo

MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW/ - C'est au Salon international de l'auto de Montréal que Porsche a choisi de présenter en première canadienne les nouveaux Macan 2019 et Cayenne Turbo 2019 ainsi que les nouvelles 911 Carrera S et 911 Carrera 4S 2020 qui ont été dévoilées en première mondiale à Los Angeles en novembre dernier.

Macan 2019

Le nouveau Macan est animé par un 4 cylindres turbo de 2 litres écoénergétique développant 248 ch et 273 lb-pi de couple et jumelé à la boîte PDK à 7 vitesses à double embrayage. Ainsi équipé, ce VUS compact boucle le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et atteint 227 km/h en vitesse de pointe. Le Macan S est à présent animé par un nouveau moteur V6 turbo de 3 litres. Ce V6 développe 348 ch et un couple maximal de 352 lb-pi, soit un gain de 8 ch et de 13 lb-pi par rapport au modèle 2018. Équipé de l'ensemble optionnel Sport Chrono, le nouveau Macan S boucle le 0 à 100 km/h en rien que 5,1 secondes, soit 0,1 seconde de moins que le modèle qu'il remplace et atteint 254 km/h en vitesse de pointe.

Remanié de fond en comble, ce modèle se distingue principalement au chapitre du design, du confort, de la connectivité et de son comportement dynamique. Notons le bandeau lumineux tridimensionnel à DEL à l'arrière et le nouveau système de gestion des communications Porsche (PCM) entièrement interconnecté avec écran tactile de 10,9 pouces. Outre ce nouveau PCM avec navigation en ligne et Connect Plus, ce modèle reçoit à présent les phares à DEL de série.

Ce VUS compact arrivera au Canada cet été; le prix de départ du Macan est fixé à 55 500 $ et celui du Macan S, à 63 000 $.

Cayenne Turbo 2019

Son tout nouveau moteur, sa nouvelle boîte à 8 vitesses, ses nouveaux systèmes de châssis, son concept d'affichage et de commande novateur avec connectivité complète bonifient le caractère sport et le confort à bord. Outre les améliorations esthétiques, la troisième génération du VUS reçoit pour la première fois des pneus de tailles différentes et des roues arrière directionnelles. Malgré son équipement de série grandement enrichi, le Cayenne s'allège de 65 kilos par rapport à son prédécesseur et convient toujours parfaitement à la conduite hors route.

Quant au V8 biturbo de 4 litres et 550 chevaux du Cayenne Turbo, il permet un chrono de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et, avec l'ensemble Sport Chrono, en rien que 3,9 secondes. Les freins Porsche à surfaces enduites (PSCB) novateurs, de série sur le Cayenne Turbo, consistent en un disque en fonte revêtu d'une couche de carbure de tungstène qui augmente le coefficient de frottement et diminue la poussière de frein.

Le nouveau Cayenne Turbo est le premier VUS à inclure un déflecteur adaptatif sur le toit parmi ses solutions d'aérodynamique active. Selon l'angle du déflecteur, il est possible de réduire la consommation, d'augmenter l'appui sur l'essieu arrière et, en position frein aérodynamique, de réduire les distances de freinage à haute vitesse. C'est ainsi que la distance de freinage à partir de 250 km/h est réduite de deux mètres.

Le nouveau Cayenne Turbo 2019 est en cours de livraison au Canada; son prix de départ est fixé à 139 700 $.

911 Carrera S et 911 Carrera 4S 2020

La huitième génération de l'emblématique Porsche 911 continue de suivre ses propres règles en matière de sportivité. Encore plus musclée et dotée d'un écran tactile de 10,9 po, la nouvelle 911 courtise autant l'intemporel que la modernité. Les systèmes intelligents et les systèmes novateurs d'aide à la conduite combinent le remarquable comportement dynamique qui a fait la renommée de cette voiture de sport classique à moteur arrière avec les exigences du monde numérique.

Plus puissants que jamais et encore perfectionnés, les moteurs turbo 6 cylindres à plat de nouvelle génération peuvent atteindre 443 ch lorsqu'ils équipent les versions S, un gain de 23 ch par rapport au modèle précédent. Ce gain est en partie attribuable à un système d'injection amélioré ainsi qu'à une nouvelle configuration des turbocompresseurs et du refroidissement de l'air de suralimentation. Ces améliorations favorisent le chrono de 0 à 100 km/h qui passe à 3,7 secondes pour le Coupé à propulsion et à 3,6 secondes pour la 911 Carrera 4S à transmission intégrale, chaque modèle retranchant 0,4 seconde par rapport à son prédécesseur. Et lorsqu'elles sont équipées de l'ensemble optionnel Sport Chrono, les 911 retranchent 0,2 seconde de plus. La vitesse de pointe s'élève à présent à 308 km/h (911 Carrera S) et 306 km/h (transmission intégrale). La puissance est transmise aux roues par une nouvelle boîte à 8 vitesses à double embrayage. Parmi les autres points saillants, mentionnons les nouveaux systèmes d'aide à la conduite, comme l'aide à la vision de nuit avec caméra à image thermique et la connectivité complète, qui inclut désormais l'intelligence distribuée. Porsche propose aussi de série le mode Wet qui rend la conduite sur chaussée mouillée plus sûre. Ce mode détecte l'eau sur la chaussée, prépare les systèmes de commande et alerte le conducteur.

Automobiles Porsche Canada, Ltée, une filiale dédiée de Porsche AG, importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, soit une hausse de 7,9% par rapport à 2017.

