Sondage : Au Canada, 91 % des gestionnaires seraient prêts à réembaucher un ancien employé





Les travailleurs canadiens ont moins tendance à retourner travailler pour leur ancien employeur

TORONTO, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Au sein du marché concurrentiel de l'embauche, les entreprises élargissent leur champ de recherche en quête de candidats possédant les compétences très recherchées qu'elles requièrent. Une nouvelle étude d'Accountemps a révélé qu'au Canada, plus de neuf cadres supérieurs sur dix (91 %) sont prêts à réembaucher des employés dits « boomerang », soit des membres du personnel ayant précédemment quitté l'entreprise en bons termes.

Cependant, l'étude a également révélé que les anciens employés n'étaient pas aussi enthousiastes à l'idée d'une telle réunion; seulement 33 % des travailleurs sont prêts à postuler à un poste au sein d'une entreprise pour laquelle ils ont déjà travaillé. Les raisons que les professionnels donnent pour expliquer leur réticence à retourner travailler pour un ancien employeur comprennent notamment l'insatisfaction relative à la gestion (18 %), des tâches non gratifiantes (14 %), une mauvaise compatibilité avec la culture organisationnelle (12 %) et des ponts coupés par l'entreprise (9 %).

« Un ancien employé connaît déjà la structure, les exigences de formation, l'environnement de travail et les attentes de l'entreprise, ce qui lui permet de progresser rapidement et de commencer à apporter sa contribution, mentionne David King, président d'Accountemps au Canada. Les entreprises doivent reconnaître l'avantage potentiel de réembaucher un ancien membre de leur équipe et traiter de manière proactive les entrevues de fin d'emploi à titre d'occasions d'apprentissage constructives qui peuvent paver le chemin de retour. »

David King ajoute : « Pour que la réembauche soit une réussite, il est important d'engager une conversation franche au début du processus d'embauche afin de discuter des raisons pour lesquelles l'employé a initialement quitté son poste, des éléments motivant son retour et des changements qui ont eu lieu dans sa carrière et au sein de l'entreprise entre-temps. »

Accountemps vous suggère de suivre les étapes suivantes si vous songez à réembaucher un ancien employé :

Engagez une conversation. Avant d'entamer le processus officiel d'embauche pour un ancien employé, demandez-lui ce qu'il attend de votre entreprise et assurez-vous que tous les problèmes antérieurs ont été réglés.

Avant d'entamer le processus officiel d'embauche pour un ancien employé, demandez-lui ce qu'il attend de votre entreprise et assurez-vous que tous les problèmes antérieurs ont été réglés. Réalisez une entrevue officielle. Traitez le processus d'embauche de la même manière que vous le feriez pour un nouveau candidat. Vérifiez les références de l'ancien employé (y compris celles du plus récent employeur) et ayez une discussion approfondie avec lui pour vous assurer que son retour serait avantageux pour les deux parties.

Traitez le processus d'embauche de la même manière que vous le feriez pour un nouveau candidat. Vérifiez les références de l'ancien employé (y compris celles du plus récent employeur) et ayez une discussion approfondie avec lui pour vous assurer que son retour serait avantageux pour les deux parties. Réintégrez l'employé. Si vous réembauchez cette personne, faites-lui suivre le processus d'intégration habituel afin qu'elle soit au courant des politiques et des processus actuels de l'entreprise.

Si vous réembauchez cette personne, faites-lui suivre le processus d'intégration habituel afin qu'elle soit au courant des politiques et des processus actuels de l'entreprise. Réévaluez ses compétences. Les gestionnaires devraient tenir en compte la nouvelle expérience de l'employé réembauché afin de déterminer s'il pourrait remplir un nouveau poste ou assumer de nouvelles responsabilités.

Au sujet de l'étude

Le sondage en ligne a été mis au point par Accountemps et mené par des firmes de sondage indépendantes. Il est fondé sur les réponses de plus de 400 travailleurs canadiens âgés de 18 ans ou plus travaillant dans des bureaux et de plus de 600 cadres supérieurs travaillant dans des entreprises canadiennes qui comptent 20 employés ou plus.

Accountemps

Accountemps, une entreprise de Robert Half, est le premier et le plus important service de dotation en personnel temporaire dans les domaines de la comptabilité, de la finance et de la tenue de livres dans le monde. L'entreprise compte plus de 300 emplacements répartis à travers le monde. D'autres ressources, y compris des services de recherche d'emploi ainsi que le blogue de l'entreprise, sont accessibles à roberthalf.ca/accountemps.

SOURCE Accountemps

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 10:18 et diffusé par :