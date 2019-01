Jacques Larré et Icare Films inc. écopent d'amendes totalisant 85 000 $





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le 10 janvier 2019, à la suite d'une poursuite pénale intentée par l'Autorité des marchés financiers, l'honorable Karine Giguère, de la Cour du Québec, district de Montréal, a imposé des amendes totalisant 85 000 $ à Jacques Larré et Icare Films inc. en lien avec des manquements à la Loi sur les valeurs mobilières.

Le défendeur Jacques Larré avait auparavant plaidé coupable à cinq chefs d'accusation d'exercice illégal de l'activité de courtier en valeurs et cinq chefs d'accusation de placement sans prospectus. Il a écopé d'amendes totalisant 60 000 $. Quant à Icare Films inc., elle avait plaidé coupable à cinq chefs d'accusation de placement sans prospectus. La société a écopé d'amendes totalisant 25 000 $.

L'enquête menée par l'Autorité a démontré que Jacques Larré a incité des investisseurs à retirer des sommes de leurs comptes enregistrés pour acquérir des actions d'Icare Films inc., dont il était l'unique actionnaire, administrateur et dirigeant au moment des faits.

Jacques Larré et Icare Films inc. n'ont jamais été inscrits à quelque titre que ce soit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et n'ont jamais établi de prospectus.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

