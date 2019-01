Santé et sécurité du travail - En hiver, soyez vigilants : cas d'intoxication au monoxyde de carbone avec l'arrivée du temps froid





SHERBROOKE, QC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de cas d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) survenus récemment en Estrie, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et la Direction de santé publique de l'Estrie veulent rappeler aux travailleurs et aux employeurs d'utiliser de façon sécuritaire les équipements motorisés dans des endroits fermés ou semi-fermés. Ces équipements peuvent présenter de graves dangers d'intoxication au CO provenant des gaz d'échappement.

Inodore, incolore et non irritant, le CO est un gaz asphyxiant qui peut s'avérer mortel. Selon Dre Mélissa Généreux, directrice de santé publique de l'Estrie, 19 personnes ont été intoxiquées au CO dans le cadre de leur travail en 2018 et une travailleuse en est décédée. C'est le nombre de cas déclarés le plus élevé depuis 2010.

D'où l'importance pour les utilisateurs d'appareils ou de petits outils à moteur de bien connaître les risques d'exposition. Les intoxications au CO surviennent toute l'année, mais plus particulièrement en automne et en hiver.

Le problème est réel et touche principalement le domaine de la construction, mais il se pose également en entreprise. Les appareils défectueux et la mauvaise utilisation des équipements constituent deux causes importantes d'intoxication. Le risque d'intoxication au CO provient le plus souvent de l'utilisation dans un espace fermé, semi-fermé ou mal ventilé d'équipements actionnés par un moteur à combustion interne tels que les génératrices, les scies, les souffleuses, les chaufferettes et les chariots élévateurs.

Cependant, de simples moyens de prévention permettent d'éviter le pire :

déterminer quels sont les véhicules, les équipements et les outils qui sont actionnés par un moteur à combustion interne;

se servir d'un détecteur de CO à usage industriel pour contrôler régulièrement la qualité de l'air ambiant;

lors de travaux à l'intérieur, privilégier l'utilisation d'appareils électriques lorsque possible;

placer les moteurs à l'extérieur du bâtiment lorsque c'est possible;

éviter d'utiliser plusieurs véhicules, équipements et outils simultanément;

ventiler les lieux de façon adéquate;

entretenir les moteurs et en faire le réglage régulièrement;

informer toute personne qui accède au lieu de travail des risques et des moyens de prévention à employer;

sensibiliser les travailleurs aux symptômes annonciateurs d'une intoxication au CO et aux premiers secours à prodiguer.

L'inhalation de CO peut causer des maux de tête, des nausées, des vomissements, des étourdissements, des troubles de la vision et du jugement, une sensation de sommeil, de la confusion, des convulsions ou une perte de conscience. Si vous constatez l'un ou l'autre de ces symptômes, quittez les lieux en laissant les accès ouverts et appelez les services d'urgence.

Pour en savoir plus sur les dangers du monoxyde de carbone : www.cnesst.gouv.qc.ca/monoxyde.

