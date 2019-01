PUMA et Maybelline New York présentent une nouvelle collection de maquillage en édition limitée inspirée par l'athleisure





NEW YORK, 17 janvier 2019 /PRNewswire/ -- La marque de sport internationale PUMA et Maybelline New York, première marque de maquillage dans le monde, ont collaboré pour lancer leur toute première collection spéciale PUMA x Maybelline qui mêle beauté, mode et sport en une collection de maquillage haute performance.

La collaboration de maquillage PUMA x Maybelline a été conçue pour le style de vie effréné et prêt-à-tout de la génération Z et des « millenials ». En s'appuyant sur leur obsession pour l'athleisure, Maybelline s'est associée à PUMA ? leader des vêtements de sport féminins ? pour créer une collection de maquillage haute performance ultime, inspirée par la mode urbaine. « Notre jeune consommatrice d'aujourd'hui privilégie un mode de vie actif, qu'il s'agisse de sa carrière, de sa forme physique ou de sa vie personnelle. Elle est toujours en mouvement, elle ne se contente jamais de peu, et elle veut des produits haute performance qui sont adaptés à son train de vie », a déclaré Trisha Ayyagari, directrice générale adjointe de Maybelline New York. « La collection PUMA x Maybelline a été créée dans cette optique. »

Développée avec les dernières technologies longue tenue, la collection 12 pièces PUMA x Maybelline comprend un mascara sans bavures pour garder des cils intenses toute la journée, un illuminateur métallique pour un effet chromé qui attire les regards, ainsi qu'un grand favori, le rouge à lèvres longue tenue SuperStay Matte Ink dans de nouvelles teintes en édition limitée. De plus, Maybelline vient ajouter deux nouveaux sticks duo à sa gamme de produits : un nouveau stick pour les yeux longue tenue mat et métallique pour un look polyvalent de jour comme de nuit, ainsi qu'un stick pour le visage waterproof couleur et gloss pour un teint soyeux et chaleureux. Ces produits multiusages sont conditionnés de manière élégante et sont faciles à transporter, que vous ayez besoin d'appliquer un maquillage complet ou une petite retouche après votre séance de sport. Connue pour sa passion pour l'athlétisme, la mode et la beauté, l'icône de style mondiale Adriana Lima, porte-parole de longue date de Maybelline et nouvelle ambassadrice de PUMA, sera le visage de la campagne.

Pour PUMA, s'associer avec la plus grande marque de cosmétiques au monde pour créer une collection de maquillage unique, inattendue et polyvalente tombait sous le sens. PUMA cherche toujours à mêler la mode et le sport, et cette collaboration atteint cet objectif. « Cette collection se veut être le point de rencontre entre la salle de sport et le podium, un objectif que nous visons avec tout ce que nous faisons pour nos consommatrices féminines », a déclaré Adam Petrick, directeur mondial de la marque et du marketing chez PUMA. « Nous croyons que cette nouvelle collaboration permettra à la femme PUMA de passer gracieusement de la salle de sport à la rue et lui offrira tous les outils pour paraître et se sentir au mieux. »

« PUMA et Maybelline sont synonymes de produits tendances et haute performance », a déclaré Leonardo Chavez, président mondial de la marque Maybelline New York. « La collaboration de Maybelline avec PUMA rend le maquillage innovant et inspiré par la mode urbaine accessible aux consommatrices du monde entier pour complémenter leur style de vie exigeant et débridé. »

La disponibilité de la collection PUMA x Maybelline en magasin et en ligne varie selon les marchés. Rendez-vous sur votre site Maybelline.com local pour plus d'informations.

À propos de Maybelline New York

Maybelline New York est la marque de cosmétiques numéro un dans le monde, présente dans plus de 120 pays. Alliant les technologies les plus avancées à son expertise en matière de tendances et à l'esprit new-yorkais, Maybelline New York a pour mission d'offrir à toutes les femmes des produits cosmétiques novateurs, accessibles et faciles à utiliser. La marque est actuellement le sponsor officiel de la Fashion Week de New York et d'autres événements similaires dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.maybelline.fr.

À propos de PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 70 ans, PUMA fait progresser sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides au monde. PUMA offre des produits haute performance inspirés par le sport dans des catégories aussi variées que le football, la course à pied, le basketball, le golf et les sports automobiles. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom pour apporter l'influence du sport dans la culture de rue et la mode urbaine. Le groupe PUMA détient les marques PUMA, Cobra Golf et Dobotex. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie plus de 13 000 personnes à travers le monde, et son siège se situe à Herzogenaurach, en Allemagne. Suivez @PUMA pour plus d'informations sur les produits de la marque, et retrouvez toutes les actualités de PUMA sur about.puma.com.

