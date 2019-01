Lancement du livre Perdre du poids en mangeant du gras - tome 2 - Le céto au quotidien!





QUÉBEC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le 15 janvier dernier avait lieu le lancement du livre Perdre du poids en mangeant du gras - tome 2 par Josey Arsenault et Dre Èvelyne Bourdua-Roy, qui se déroulait au restaurant Artevino, à Québec, en association avec Éditions Pratico-pratiques. Un souper quatre services 100 % cétogène a été servi aux invités pour l'occasion.

Après le succès fracassant du premier ouvrage paru en janvier 2018, l'alimentation cétogène continue toujours autant de faire jaser les Québécois! Les auteures nous reviennent donc avec un deuxième tome présentant de nouvelles recettes et des dossiers d'information complets sur le sujet. La Dre Èvelyne Bourdua-Roy apporte ses connaissances médicales et sa crédibilité en signant plusieurs textes sur les divers aspects médicaux et les nombreux bienfaits de ce mode d'alimentation. On y traite entre autres des principes de base de l'alimentation cétogène, du cholestérol, du jeûne et des résultats d'études scientifiques.

Aux témoignages de personnes ayant adopté ce mode d'alimentation s'ajoutent une multitude de conseils pratiques. Josey Arsenault, populaire animatrice de radio au FM93, a adopté ce régime il y a plus de deux ans et partage avec nous ses meilleurs trucs pour intégrer l'alimentation cétogène à son quotidien.

Près d'une centaine de nouvelles recettes cétogènes viennent compléter le contenu de cet ouvrage fort attendu.

Le livre est disponible en ligne dès maintenant sur le www.pratico-pratiques.com/livres et il sera en vente partout dès le 24 janvier 2019, au coût de 29,95$.

