Groupe Sportscene poursuit sa croissance et développe son portefeuille de bannières





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - GROUPE SPORTSCENE INC. (« Sportscene » ou « la Société ») (TSXV: SPS.A) annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2019. Après plus de trois années de croissance soutenue, la direction est fière de pouvoir dire qu'elle a accompli son virage stratégique avec succès, avec sa performance conforme aux attentes en termes de fréquentation de ses restaurants, de hausse des ventes, d'amélioration de la rentabilité et de santé financière.

Croissance des résultats dans la continuité des périodes précédentes

Pour la période de 13 semaines terminée le 25 novembre 2018, les produits consolidés de Groupe Sportscene se sont accrus de 10,7 % pour s'établir à 28,0 millions $. Cette augmentation reflète la bonne performance des activités de restauration de la Société dont les produits affichent une hausse de 11,0 %, résultant de l'augmentation des ventes totales des restaurants (1), elle-même attribuable principalement à la croissance des ventes moyennes par restaurant comparable (2), ainsi qu'au nombre croissant de restaurants corporatifs. Le BAIIA ajusté consolidé (3) s'est élevé à 3,1 millions $, en hausse de 18,2 %, grâce aussi aux activités de restauration. La Société a clos le trimestre avec un résultat net de 1,0 million $ ou 0,25 $ par action, en hausse de 27,9 % sur celui du trimestre comparable de l'exercice précédent. Les activités d'exploitation ont généré des liquidités totales nettes de 2,3 millions $, en hausse de 25,7 %. En date du 25 novembre 2018, Sportscene disposait d'une encaisse de 5,7 millions $ et la dette totale nette s'établissait à 11,8 millions $, en légère baisse par rapport à celle au 26 août 2018.

« Notre saine santé financière nous permet de poursuivre notre stratégie de croissance, comme en témoigne notre récente acquisition de Moishes. En effet, le 10 décembre dernier, nous avons joint nos forces à l'équipe de Moishes afin d'intensifier le développement de cette entreprise qui inclut le célèbre steakhouse de réputation internationale, des marques de commerce et les activités de distribution de la gamme de produits Moishes vendus par les principaux détaillants d'alimentation du Québec. Nous continuons de développer notre portefeuille de marques et d'améliorer notre savoir-faire afin de maintenir un bon rythme de croissance », a commenté le président et chef de la direction, Jean Bédard.

Réalisations et développements en cours

Sportscene poursuit l'optimisation et l'expansion de sa bannière La Cage en maintenant sa stratégie d'approvisionnement local, reposant sur la qualité et la fraîcheur. L'ouverture d'une Cage corporative à Gatineau est prévue au cours des prochains mois.

Par ailleurs, la Société travaille à la mise en place de nouveaux canaux de distribution pour rejoindre les consommateurs. Au cours de l'automne, un concept de livraison à domicile a été testé avec succès et sera déployé dans les prochaines semaines.

Sportscene continue de miser aussi sur son excellent programme Club Cage conçu sur mesure pour bien cibler les besoins et les attentes de ses clients et les récompenser de leur loyauté. Ce programme compte maintenant plus de 80 000 adhérents et continue de gagner la faveur de la clientèle.

En septembre, la Société a ouvert un restaurant L'Avenue à Boucherville, qui est le troisième de cette bannière. De plus, elle a développé un nouveau concept À Domicile qui aura pignon sur rue dès janvier 2019, et elle planifie des développements qui se concrétiseront à l'été 2019 pour sa bannière de cuisine asiatique PF Chang's.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe, en date des présentes, 43 établissements. Au fil des années, Sportscene a diversifié son offre de restauration par son partenariat dans les restaurants déjeuner L'Avenue, son exploitation du steakhouse Moishes, des restaurants de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoute la vente au détail de produits en épicerie des marque La Cage et Moishes.

Les mesures suivantes utilisées par la Société ne sont pas des mesures conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») : (1) Les ventes totales des restaurants correspondent aux ventes réalisées par l'ensemble des restaurants opérant sous les différentes bannières de la Société, qu'ils soient corporatifs, détenus en coentreprises ou franchisés. (2) Les ventes moyennes par restaurant comparable isolent l'effet des ouvertures et fermetures de restaurants afin d'évaluer l'évolution réelle des ventes des restaurants (3) Le BAIIA ajusté consolidé correspond au poste « Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises », duquel sont exclus les autres pertes (gains) et auquel est ajoutée la quote-part du résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats et l'évolution de la situation financière de Groupe Sportscene inc., se référer au rapport de gestion et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés et notes afférentes pour la période de 13 semaines terminée le 25 novembre 2018, lesquels sont disponibles sur SEDAR.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS



Périodes de 13 semaines terminées les

25 novembre 26 novembre

2018 2017





Produits de restauration - La Cage (1) 18 811 17 116 Produits de restauration - Autres bannières (1) 1 973 1 605 Ventes générées par les franchises et coentreprises 13 459 13 764 Ventes totales des restaurants 34 243 32 485





Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat 2 693 2 412 Autres gains (1) (73) Résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises (2) 415 289 BAIIA ajusté consolidé 3 107 2 628





(1) Les montants des produits de restauration figurent à la note 5 « Produits » afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés. (2) Cette information est présentée à la note 11 « Investissements dans des coentreprises » afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat global (en milliers de dollars canadiens sauf pour le résultat par action et le nombre d'actions en circulation) (non audités)



13 semaines terminées les

25 novembre 26 novembre

2018 2017

$ $





Produits 27 987 25 289 Coût des produits vendus 8 647 7 705 Charges de vente et d'administration, excluant les amortissements 16 648 15 245 Autres gains (1) (73) Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat 2 693 2 412





Amortissements 1 390 1 282 Frais financiers 220 207 Revenu net des coentreprises (233) (123)

1 377 1 366 Résultat avant la charge d'impôt sur le résultat 1 316 1 046





Charge d'impôt sur le résultat 289 243 Résultat net et résultat global 1 027 803





Résultat net et résultat global attribuables aux :









Actionnaires de la Société 1 077 821 Participations ne donnant pas le contrôle (50) (18) Résultat net et résultat global 1 027 803





Résultat par action (en $) :





De base 0,25 0,20

Dilué 0,25 0,20





Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation (en milliers) :





De base 4 266 4 185

Dilué 4 286 4 215

SOURCE Le Groupe Sportscene inc

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 08:57 et diffusé par :