Neymar et Tuchel vainqueurs lors de la toute première course de dromadaires du Paris Saint Germain





Dans le cadre du Qatar Tour 2019, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient présents ce matin au champ de course de Al Shayaniya près de Doha pour s'affronter dans des courses de dromadaires.

Vainqueurs des deux premières courses au bout d'un suspense haletant, Neymar Jr et Coach Tuchel ont fait dons de leurs gains aux oeuvres du Fonds de dotation du Paris Saint-Germain : deux chèques de 25 000 euros chacun de l'opérateur téléphonique qatarien Ooredoo partenaire officiel du Club et organisateur de l'évènement.

Boostés par le discours de Coach Tuchel dans les tentes avant la course, les joueurs parisiens gonflés à bloc avaient pris place à bord des 4x4 de l'organisation depuis lesquels ils ont pu piloter leurs dromadaires, communiquant avec eux par talkie-walkie. Sur une distance de 4 km, les 13 dromadaires ont sprinté, encouragés par les joueurs répartis dans des voitures avançant au rythme de la course avec des pointes à 40km/h.

« J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette tradition qatarienne. C'est un sport qui gagne à être connu. Les performances des dromadaires sont très impressionnantes. Je ne peux pas dévoiler ma technique pour gagner cette course. Je sais que ma victoire est dure à accepter pour les joueurs mais c'était un challenge très tactique ! Je devais être prêt à relever ce défi et montrer l'exemple. Grâce à cette victoire, je suis fier d'avoir pu aider la Fondation Paris Saint-Germain qui est très importante pour le Club, donc c'est une grande réussite pour moi », a déclaré Thomas Tuchel, ravi par l'émulation créée au sein de son groupe.

Très attentif aux consignes, Neymar Jr. a déclaré à l'issue de sa victoire: « Je suis très fier d'avoir gagné la course de dromadaires. C'est une expérience formidable. Notre groupe était très rapide mais j'y ai cru jusqu'au bout. Finalement Dani a fini 3ème et moi 1er. »

Les courses de dromadaires sont très populaires au Qatar et dans les Emirats. Elles font partie de la grande tradition sportive du Golfe.

A l'issue des courses, les joueurs parisiens sont rentrés à leur hôtel pour un entrainement en soirée. Ils repartent du Qatar le 17 janvier après une semaine intense d'entrainement, d'activations sponsoring et d'interviews médias.

