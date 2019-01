Lancement de Capsule II de Perry Ellis America





Cette seconde réédition en série limitée présente des pièces emblématiques unisexes des années 90

NEW YORK, 17 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Perry Ellis International, Inc. (PEI) a annoncé aujourd'hui le lancement de la seconde des cinq éditions limitées de sa collection capsule d'archives Perry Ellis America®. La tendance streetwear des années 90 s'amplifie et Perry Ellis America évolue avec elle en réinterprétant les classiques marquants de cette époque.

En hommage aux modèles Perry Ellis originaux, les pièces de Capsule II ont été remises au goût du jour et présentent une palette de rouges, de noirs, de blancs et de gris bruyère éclatants, ainsi que des logos classiques audacieux. La collection comporte entre autres des survêtements en nylon, du denim délavé, des vestes et des blousons. Si les pièces de la première capsule étaient des reproductions directes de la collection originale, celles de Capsule II sont des nouveautés qui s'en inspirent.

Le survêtement classique se décline maintenant en noir et blanc, et le polo, à l'origine en violet délavé, est quant à lui d'un rouge éclatant obtenu par surteinture. Les logos ont évolué depuis la collection d'origine. Ils ont été combinés, redimensionnés et recolorés pour leur donner un look plus moderne sur un assortiment de polaires et de tee-shirts. Une grosse doudoune, basique des années 90, complète le look auquel s'ajoute une basket blanche et bleu marine.

« Avec Capsule II, nous avons conservé l'ADN des pièces originales et les avons magnifiées en les modernisant. Nous enrichissons ainsi notre histoire par des applications mettant en valeur le patrimoine de la marque », déclare Michael Maccari, directeur de la création Perry Ellis.

Capsule II rajeunit également une collaboration originale avec Levi's en reprenant l'image de l'aigle visible sur plusieurs vêtements d'archive. Cet aigle figure sur la manche d'un survêtement jaune en nylon à accents rouges. Il orne également le dos d'un bomber style teddy. Le denim bleu traditionnel devient noir ; un emblème classique figure au dos d'une veste et sur l'étiquette des jeans.

La collection est disponible sur le site PerryEllisAmerica.com. Ses prix vont de 50 à 395 dollars.

À propos de Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. est le créateur, distributeur et concédant leader d'une large gamme de vêtements, d'accessoires et de parfums de qualité pour hommes et femmes. La collection de la société composée de chemises habillées et décontractées, de tenues de golf, de chandails, de pantalons habillés ou décontractés, de shorts, de vêtements en jean, de vêtements de sport, de robes, ainsi que de maillots de bain pour hommes et femmes, est en vente chez les principaux détaillants. La société, grâce à ses filiales à 100 %, détient un portefeuille de marques locales et internationales, notamment : Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist® et Farah®. La société renforce son portefeuille de marques grâce à la concession de licences de tiers, tels que : Nike® pour les maillots de bain, Callaway®, PGA TOUR® et Jack Nicklaus® pour les vêtements de golf, et Guy Harvey® pour les tenues de pêche au gros et de plage. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.pery.com.

