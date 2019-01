Suspension de la négociation par l'OCRCVM - WRLD.U

iA Groupe financier franchit une autre étape importante de son virage numérique en lançant l'Assistant virtuel iA. L'Assistant virtuel iA permet aux clients d'échanger avec iA Groupe financier par écrit et avec la voix, une façon naturelle de...

Joignez-vous à l'honorable Larry Bagnell, député fédéral du Yukon, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, de l'Enfance et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement...