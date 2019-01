Dévoilement des locaux de son accélérateur d'entreprises et de son image de marque actualisée - DEL amorce un nouveau chapitre après plus de 15 ans d'existence





BOUCHERVILLE, QC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - C'est en compagnie d'une centaine d'entrepreneurs, de partenaires et d'élus que Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) a dévoilé officiellement, hier, les locaux de son accélérateur d'entreprises situés au 100, Place Charles-Le Moyne, aux couleurs de son image de marque actualisée. Ayant pour but de développer les entreprises en démarrage pour assurer le renouveau entrepreneurial, l'accélérateur de DEL est destiné aux entrepreneurs du territoire participant à l'un des trois programmes offerts (validation, impulsion et accélération 150 :00) et aux entreprises étrangères souhaitant bénéficier d'un accompagnement pour leurs premières démarches de commercialisation dans le marché nord-américain.

Un accès facilité

L'accélérateur est stratégiquement localisé dans le futur centre-ville de Longueuil, à proximité de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, station la plus achalandée du réseau montréalais en heure de pointe le matin : « Nous avons écouté et sondé nos entrepreneurs afin de leur offrir un environnement axé sur le partage d'expérience et le co-développement. Nous voulons leur permettre d'apprendre ensemble pour ainsi cultiver une intelligence collective d'affaires propre à l'agglomération de Longueuil », explique Julie Ethier, directrice générale de DEL. Facile d'accès par le biais des transports collectifs, les locaux sont à aire ouverte, comportant des salles de rencontres conviviales, favorisant la création d'une communauté entrepreneuriale.

Modernisation de l'image de marque

DEL a profité de ce dévoilement pour présenter son image de marque actualisée, reflétant davantage le dynamisme et la proactivité de l'organisation. Basée sur le fait que DEL contribue significativement à bâtir les entreprises d'ici pour les rendre solides et viables, l'image de marque évoluée est dorénavant accompagnée de la signature de marque votre bras droit en affaires : « Par cette modernisation de notre image de marque, nous souhaitions mettre en valeur la relation de proximité établie entre nos professionnels et entrepreneurs », explique Julie Ethier. Composé de lignes droites et solides, le langage graphique de DEL renforce le concept de construction durable des entreprises.

À propos de DEL

Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) est un organisme sans but lucratif offrant ses services à l'ensemble des villes de l'agglomération de Longueuil. Il a pour mission de propulser les entreprises de l'agglomération de Longueuil vers le succès, en leur offrant un accompagnement d'affaires spécialisé, et favoriser l'attraction d'investissement pour ainsi générer des impacts économiques et sociaux significatifs sur le territoire. Pour plus d'information : www.delagglo.ca/fr/

