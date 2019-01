Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg





OTTAWA, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée Raoul Wallenberg :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à Raoul Wallenberg, un héros et humaniste qui a sauvé des dizaines de milliers de Juifs hongrois durant l'Holocauste.

« En tant que diplomate suédois affecté à Budapest, M. Wallenberg a risqué sa propre vie pour empêcher la déportation de Juifs hongrois, les sauvant ainsi d'une mort certaine. Il a fourni des "passeports de protection", connus sous le nom de Schutz-Pass, à des milliers de gens. Ces documents suédois empêchaient la déportation de leurs titulaires vers les camps de la mort du régime nazi. M. Wallenberg n'a ménagé aucun effort en vue de fournir ces documents. D'après un témoin, M. Wallenberg aurait un jour monté sur le toit d'un train à destination des camps de la mort pour distribuer des passeports au plus de passagers possibles, leur permettant de débarquer du train.

« M. Wallenberg a également mis sur pied un réseau de refuges pour les Juifs à travers la ville, sous la protection du drapeau suédois. Ces maisons d'hébergement, soupes populaires, hôpitaux et centres pour enfants gardaient des milliers d'autres personnes à l'abri de la déportation. En quelques mois, M. Wallenberg a sauvé un plus grand nombre de Juifs de l'Holocauste que n'importe quel autre individu, groupe ou gouvernement. Ses efforts ont également inspiré d'autres diplomates de pays neutres à tout faire pour protéger les Juifs de Budapest.

« Vers la fin de la guerre, M. Wallenberg a tragiquement disparu après avoir été capturé par les forces soviétiques. Bien que son destin reste inconnu, son héritage continue de nous inspirer. Les histoires de ceux dont il a sauvé la vie nous rappellent les gestes d'héroïsme de M. Wallenberg, tout comme les nombreux monuments et institutions qui portent son nom. En 1985, le gouvernement du Canada a fait de M. Wallenberg le premier citoyen honoraire du Canada pour rendre hommage à son courage et sa compassion.

« Aujourd'hui, nous devons nous inspirer de son exemple et nous dresser contre la résurgence de la haine, du racisme et de l'antisémitisme dans le monde. Des événements comme ceux survenus à Pittsburgh l'automne dernier nous rappellent malheureusement le travail qu'il nous reste à faire. Ensemble, nous pouvons en faire plus, dans nos propres communautés et nos vies au quotidien, pour lutter contre la haine, encourager l'ouverture et promouvoir l'amour.

« En cette journée importante, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage au sujet de la vie et de l'héritage de M. Wallenberg. Raoul Wallenberg nous a montré à quoi ressemble l'héroïsme : en faisant preuve de courage, d'ingéniosité et de compassion, il a fait passer les autres en premier. Nous pouvons tous suivre son exemple et trouver le courage de changer le monde. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :