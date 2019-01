Avis aux médias - 75e Congrès de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)





QUÉBEC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) invite aujourd'hui les représentants des médias à assister au déjeuner-conférence qui se tient dans le cadre du 75e congrès annuel de l'organisation qui aura lieu du 16 au 18 janvier au Fairmont Château Frontenac à Québec. Cette année, le thème du congrès est : «L'essor du savoir et de l'innovation».

Invités du déjeuner- conférence :



Heure : 12 h à 14 h



Invité(es) : Zey Émir, présidente de l'Association canadienne de la construction





Denis Gallant, président - directeur général de l'Autorité des marchés publics





Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et cheffe de la direction de la Commission des normes, de l'équité, de la Santé et de la sécurité du Travail





Salle de bal

Fairmont Le Château Frontenac

1 Rue des Carrières, Québec, G1R 4P5

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

