Prix Coupe paperasse d'or : les candidats en lice pour 2019





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW/ - À quelques jours de la 10e édition de sa Semaine de sensibilisation à la paperasserieMC, la FCEI dévoile les candidats en lice pour le prix Coupe paperasse d'or de cette année, dont les gagnants seront annoncés le 24 janvier prochain. Ce prix reconnaît les gouvernements et les fonctionnaires qui ont pris des mesures concrètes pour réduire de façon significative les formalités administratives imposées aux PME.

Les candidats finalistes sont :

M. Yves Blouin , directeur, Bureau de la gouvernance et de la coopération réglementaires, ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec , qui a contribué à l'adoption du premier plan d'action de réduction de la paperasserie dans le commerce de détail.

, qui a contribué à l'adoption du premier plan d'action de réduction de la paperasserie dans le commerce de détail. M. Maxime Pedneaud-Jobin , maire de Gatineau , qui a rendu possibles en un temps record la modernisation et le dépoussiérage de plus de 200 obligations et formalités obsolètes ou inutiles grâce à une résolution omnibus.

, qui a rendu possibles en un temps record la modernisation et le dépoussiérage de plus de 200 obligations et formalités obsolètes ou inutiles grâce à une résolution omnibus. M. Scott Brison , ancien président du Conseil du trésor , pour sa détermination à faire de la réduction de la paperasserie fédérale un objectif annuel.

, pour sa détermination à faire de la réduction de la paperasserie fédérale un objectif annuel. M. Stephen McNeil , premier ministre de la Nouvelle-Écosse , et M. Mike Savage , maire d' Halifax , qui ont uni leurs efforts pour mettre en oeuvre un ambitieux projet commun de modernisation réglementaire.

, et , qui ont uni leurs efforts pour mettre en oeuvre un ambitieux projet commun de modernisation réglementaire. M. Geoff MacLellan , ministre des Entreprises de la Nouvelle-Écosse , qui a réduit les coûts et les délais exigés pour enregistrer une nouvelle entreprise.

, qui a réduit les coûts et les délais exigés pour enregistrer une nouvelle entreprise. M. Heath MacDonald , ministre des Finances de l'Île-du-Prince-Édouard , qui a permis une application plus souple et sensée de la législation provinciale sur les alcools.

, qui a permis une application plus souple et sensée de la législation provinciale sur les alcools. M. Doug Ford , premier ministre de l' Ontario , qui, par le projet de loi 47, a permis une révision majeure des changements coûteux pour les entreprises qui avaient été apportés aux lois du travail, en plus de faire preuve de leadership pour la réduction du fardeau administratif des PME à l'échelle du gouvernement.

, qui, par le projet de loi 47, a permis une révision majeure des changements coûteux pour les entreprises qui avaient été apportés aux lois du travail, en plus de faire preuve de leadership pour la réduction du fardeau administratif des PME à l'échelle du gouvernement. M. Blaine Pedersen , ministre de la Croissance, de l'Entreprise et du Commerce du Manitoba , qui a pris des mesures pour amener plus de souplesse dans l'établissement des horaires de travail par les employeurs et les employés.

, qui a pris des mesures pour amener plus de souplesse dans l'établissement des horaires de travail par les employeurs et les employés. M. Ron Dedman , ancien vice-président de Priority Saskatchewan/SaskBuilds , qui a réduit de 100 à 8 le nombre de modèles utilisés pour les appels d'offres.

, qui a réduit de 100 à 8 le nombre de modèles utilisés pour les appels d'offres. M. Gary Gehring , directeur des permis et des normes, direction de la délivrance des permis d'électricité et de gaz, ministère des relations gouvernementales de la Saskatchewan , qui a simplifié les règlements régissant l'octroi de permis aux électriciens.

, qui a simplifié les règlements régissant l'octroi de permis aux électriciens. Service BC et le ministère de l'Emploi, du Commerce et de la Technologie de la Colombie-Britannique qui ont créé un guide pratique pour les personnes vivant un deuil.

Les gagnants et les mentions honorables seront annoncés le jeudi 24 janvier. Pour en savoir plus sur les finalistes et ce qu'ils ont fait pour aider les propriétaires de PME, consultez fcei.ca/coupepaperasse.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :