/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant les services offerts aux personnes en situation d'itinérance dans la région de Montréal/





MONTRÉAL, le 16 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, procédera à une annonce concernant les services offerts aux personnes en situation d'itinérance dans la région de Montréal. Pour l'occasion, la ministre sera accompagnée de la ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, madame Chantal Rouleau, ainsi que de la mairesse de la Ville de Montréal, madame Valérie Plante.

DATE : Le jeudi 17 janvier 2019



HEURE : 11 h 00



LIEU : Salle Familiale

Pavillon Ross (3e étage)

Ancien Hôpital Royal Victoria

687, avenue des Pins Ouest

Montréal (Québec) H3A 1A1

** L'entrée se fait par le stationnement P4.

