Début des négociations des actions d'HEXO au NYSE American





GATINEAU, Québec, 17 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO ) a le plaisir d'annoncer que l'inscription de ses actions ordinaires au NYSE American LLC (« NYSE American ») a été approuvée, et que la négociation de celles-ci commencera à l'ouverture des marchés le 23 janvier 2019.



Les actions d'HEXO se négocieront sur le NYSE American sous le symbole « HEXO », le même utilisé actuellement pour négocier les actions ordinaires à la Société à la Bourse de Toronto, où elles demeurent cotées.

Parallèlement au lancement des négociations sur le NYSE American, HEXO a l'intention de mettre fin à la cotation de ses actions sur OTCPK sous le symbole « HYYDF ». Les actionnaires n'ont aucune mesure à prendre, mais la Société recommande à ceux qui ont acheté des actions d'OTCPK de surveiller leur compte à leur institution ou maison de courtage pour vérifier que le nouveau symbole apparaît bien dans leur portefeuille.

À propos d'HEXO Corp.

HEXO Corp. est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits de cannabis destinés au marché mondial, produits qui ont été récompensés par plusieurs prix. Grâce à notre stratégie commerciale en étoile, nous nous associons à des entreprises du Fortune 500 leur apportant la valeur de notre marque, notre technologie d'isolement des cannabinoïdes, notre infrastructure sous licence et notre expertise en réglementation, tirant parti à notre tour de leurs réseaux et capacités de distribution. HEXO Corp., l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, possède plus de 1,3 million de pieds carrés d'installations en Ontario et au Québec et une présence en Grèce pour établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. Nous desservons le marché canadien du cannabis destiné aux adultes sous la marque HEXO, tout en continuant à offrir à nos clients un accès constant au cannabis médical par l'entremise de la marque Hydropothecary. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective qui comporte des risques et incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces déclarations ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Elles mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents de ceux sous-entendus par ces déclarations, notamment en ce qui a trait au moment de l'inscription des actions ordinaires de la Société à la NYSE American. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et ses documents d'information continue que l'on peut trouver sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com . Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

Kathy Chow

1-866-438-8429

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

Sarah Brown

819-317-0526

media@hexo.com

Administrateur

Adam Miron

819-639-5498

