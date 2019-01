MPP Global comble le fossé de l'innovation en centralisant la gestion physique et numérique des abonnés et la facturation sur une plateforme cloud unique





WARRINGTON, Royaume-Uni, 17 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MPP Global , société de technologie fournissant eSuite, la plateforme de gestion et de facturation des abonnés la plus intelligente au monde, annonce le lancement d'une nouvelle fonctionnalité essentielle permettant aux entreprises médiatiques de créer et gérer en toute transparence la vente d'abonnements physiques. Cela positionne eSuite comme étant la solution complète de gestion des abonnements physiques et numériques.



Le développement de cette première fonctionnalité du secteur est le résultat du défi commun des éditeurs lors de la gestion de plusieurs systèmes pour le déploiement d'abonnements groupés imprimés et numériques. Ceci est inflexible pour les éditeurs et limite le choix proposé à leurs clients, limitant la possibilité de créer et d'offrir de manière transparente des forfaits d'abonnements numériques et imprimés.

Malgré l'adoption croissante d'abonnements numériques par les consommateurs, l'impression représente toujours près de 90 % des revenus de la diffusion dans le monde. Pour réussir à générer des revenus liés aux lecteurs, les éditeurs ont besoin de fonctionnalités leur permettant d'exécuter des stratégies complémentaires d'abonnements imprimés et numériques. Cela garantit également la bonne position des éditeurs pour une évolution future vers une plus grande adoption de modèles commerciaux d'abonnements exclusivement numériques, d'articles, basés sur le temps.

Les systèmes de gestion des abonnements exclusivement numériques utilisés par de nombreux éditeurs ne parviennent pas à prendre en charge les abonnements des publications version papier, et inversement. Le respect des abonnements numériques et version papier oblige de nombreux éditeurs à adopter des plateformes distinctes, ce qui représente un surcroît au niveau des ressources opérationnelles et engage des coûts supplémentaires.

Le manque de souplesse des infrastructures existantes, associé à la suppression de la prise en charge des abonnements physiques et imprimés par les principaux fournisseurs, a également rendu de plus en plus difficile pour les entreprises médiatiques le lancement des abonnements groupés et le déploiement ou la modification de forfait de produits pour version numérique et papier en temps réel.

En réponse à cela, MPP Global a travaillé avec sa vaste base de clients média pour développer un ensemble riche de fonctionnalités pour eSuite, permettant ainsi le lancement réussi de forfait de produits version papier, numérique et version groupée en quelques minutes, en utilisant une plateforme cloud unique.

L'eSuite offre désormais la gestion complète des abonnements pour les forfaits, qui comprennent une combinaison de produits numériques, imprimés et physiques. Cela supprime le besoin d'intégrations complexes entre des systèmes externes disparates et permet une efficacité opérationnelle améliorée, une plus grande rapidité de mise sur le marché et un coût de possession moins important.

Les entreprises de médias peuvent déployer rapidement et facilement de nouveaux produits et services, en accédant à un système unique et centralisé pour la gestion des clients, commandes, droits et rapports.

Paul Johnson, PDG et cofondateur de MPP Global, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement de Physical Subscriptions, la plus grande version jamais vue de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme eSuite. La mise à jour provient de notre riche expérience dans le secteur des médias, en particulier dans les secteurs de l'édition (« Publishing »), des publications par contournement (« OTT ») et du sport, offrant à nos équipes produit la prévoyance nécessaire pour développer des fonctionnalités prenant en charge le cycle de vie complet des abonnés numériques et physiques. »

« Grâce à la mise à jour de la fonctionnalité « Physical Subscriptions », nos clients peuvent créer des ensembles de produits physiques et numériques prédéfinis ou leur permettre de créer leurs propres ensembles à l'aide d'une fonctionnalité de panier simplifié. Pour le secteur de l'Édition, nous avons incorporé des calendriers de publication afin de permettre à nos clients de gérer de manière flexible leurs dates de publication uniques. Des horaires de livraison flexibles peuvent également être configurés, de sorte que les clients puissent choisir de se faire livrer n'importe quel jour et à n'importe quelle fréquence ; par exemple, le week-end ou les jours de semaine uniquement. Parmi les autres fonctionnalités, figurent les interruptions d'abonnement en raison de vacances, la redirection de distribution temporaire et les adresses multiples. »

« Avec l'ajout de cette fonctionnalité aux six modules complets d'eSuite, Physical Subscriptions combine véritablement la gestion complète des abonnés physiques et numériques en une plateforme centralisée ».

