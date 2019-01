HEXO Corp. annonce les résultats de son assemblée générale annuelle





GATINEAU, Québec, 17 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (« HEXO » ou la « Société ») (TSX:HEXO) a le plaisir d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle (AGA) des actionnaires tenue le 16 janvier 2019. Tous les articles présentés à l'AGA ont été approuvés, y compris la désignation de MNP LLP à titre d'auditeur de la Société pour la prochaine année et la réélection de Nathalie Bourque, de Vincent Chiara, de Jason Ewart, d'Adam Miron, de Michael Munzar et de Sébastien St-Louis en tant qu'administrateurs de la Société avec la majorité des voix exprimées. Les administrateurs siégeront jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à l'élection ou la nomination de remplaçants. Les résultats de l'élection des administrateurs à l'AGA sont indiqués ci-dessous :



Candidat Total des

voix exprimées Votes

favorables % Abstentions % Nathalie Bourque 28 303 681 28 086, 900 99,2 216 781 0,8 Vincent Chiara 28 303 681 27 807 783 98,2 495 898 1,8 Jason Ewart 28 303 681 28 097 184 99,3 206 497 0,7 Adam Miron 28 303 681 28 137 455 99,4 166 226 0,6 Dr Michael Munzar 28 303 681 27 980 620 98,9 323 061 1,1 Sébastien St-Louis 28 303 681 27 924 812 99,4 378 869 0,6

Un Rapport sur les résultats du vote tenu pendant l'assemblée sera disponible sous le profil de la société sur SEDAR.

À cette AGA, Sébastien St-Louis, PDG d'HEXO Corp., a annoncé qu'il travaillait sur un plan de relève pour la fonction de directeur financier avec Ed Chaplin, l'actuel directeur financier de la Société. À un moment où HEXO Corp. se tourne vers l'international, la Société cherche à recruter des personnes qui ont une expérience d'envergure mondiale dans les biens de grande consommation.

« Sous la direction d'Ed, nous avons créé une direction financière exceptionnellement solide qui nous a permis de franchir des étapes importantes et de développer HEXO Corp. conformément à notre vision, a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d'HEXO Corp. Ed a joué un rôle capital dans notre premier appel public à l'épargne. Dès le premier jour de la négociation, notre Société était évaluée à environ 127,9 millions de dollars À présent, notre évaluation a dépassé 1,2 milliard de dollars. Tout au long de son mandat chez HEXO, Ed a été un conseiller brillant et fiable qui a travaillé sans relâche pour nous soutenir, moi et les membres de l'équipe. Je tiens à le remercier du dévouement et du professionnalisme dont il a fait preuve. »

Comme il a été annoncé à l'AGA, M. Chaplin compte exercer ses fonctions de directeur financier jusqu'au 30 avril 2019. Il est également disposé à offrir son aide pendant six mois après son départ afin de veiller au bon déroulement de la transition.

Après l'AGA, on a procédé à la nomination des membres du comité d'audit et du comité des ressources humaines et de régie d'entreprise, à savoir Nathalie Bourque, Vincent Chiara et Jason Ewart, qui sont tous des administrateurs indépendants.

À propos d'HEXO Corp.

HEXO Corp. est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits de cannabis destinés au marché mondial, produits qui ont été récompensés par plusieurs prix. Grâce à notre stratégie commerciale en étoile, nous nous associons à des entreprises du Fortune 500 leur apportant la valeur de notre marque, notre technologie d'isolement des cannabinoïdes, notre infrastructure sous licence et notre expertise en réglementation, tirant parti à notre tour de leurs réseaux et capacités de distribution. HEXO Corp., l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, possède plus de 1,3 million de pieds carrés d'installations en Ontario et au Québec et une présence en Grèce pour établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. Nous desservons le marché canadien du cannabis destiné aux adultes sous la marque HEXO, tout en continuant à offrir à nos clients un accès constant au cannabis médical par l'entremise de la marque Hydropothecary. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse pourrait contenir de l'information prospective qui comporte des risques et incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces déclarations ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Elles mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents de ceux sous-entendus par ces déclarations. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et ses documents d'information continue que l'on peut trouver sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com . Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

