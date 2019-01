Avis aux médias - Ruba Ghazal présente son mémoire sur le projet Royalmount





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que Ruba Ghazal, députée de Mercier et responsable solidaire en matière de transition économique et énergétique, déposera aujourd'hui vers 15 h 45 son mémoire dans le cadre de la consultation publique sur les impacts du projet Royalmount. Elle sera disponible pour des entrevues par la suite.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 17 janvier 2019

Heure: 15 h 45

Lieu: Salle du conseil, Hôtel de Ville de Montréal - 275 rue Notre-dame Est, Montréal

