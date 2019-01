Mérieux Equity Partners a annoncé l'arrivée de Benoit Chastaing, en tant qu'Associé Senior





Mérieux Equity Partners a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Benoit Chastaing en tant qu'Associé Senior, en vue de développer les activités de capital développement, MBO/LBO et d'investissement majoritaire dédié aux entreprises de petite et moyenne capitalisation dans les secteurs de la santé et de la nutrition.

Benoit Chastaing apporte à Mérieux Equity Partners une expérience solide dans la gestion et l'investissement des entreprises à croissance rapide dans les secteurs privilégiés de Mérieux Participations 3, le troisième véhicule lancé récemment avec le soutien de plusieurs holdings familiales et d'investisseurs institutionnels.

Jusqu'à récemment, Benoit était un membre actif de la société d'investissement Gimv, en tant qu'Associé en charge des investissements en capital développement en France de 2016 à 2018. Dans ce rôle, il a mené plusieurs transactions majoritaires telles que Stiplastics Group et France Thermes et a également activement soutenu Almaviva, jusqu'à son acquisition par Antin Investment Partners.

Auparavant, Benoit était Directeur M&A et Relations Investisseurs au sein du groupe Medipole Partenaires (la troisième organisation privée dans le secteur de la santé en France, avec 55 centres de soin) et membre du comité exécutif du Groupe. Avant de rejoindre Medipole Partenaires, Benoit a débuté sa carrière en qualité d'auditeur chez PwC puis a rejoint le groupe Rexel où il a tenu plusieurs postes en France et à l'étranger, notamment celui de Directeur Financier de la zone Europe du Sud.

Benoit est diplômé de ESCEM et de IMD Lausanne. Il est un ancien auditeur de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (66[ème] SN) et un réserviste de la Marine Nationale (Capitaine de Corvette).

