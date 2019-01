Mintegral lance une nouvelle bourse d'annonces reposant sur l'achat programmatique de trafic dans le marché Asie-Pacifique





Mintegral Ad Exchange permet aux annonceurs d'accéder à un catalogue exclusif de plus de 5 000 applications en direct en Chine, au Japon, en Corée et en Asie du Sud-Est

GUANGZHOU, Chine, 17 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Mintegral, l'une des principales plateformes publicitaires interactives, programmatiques et reposant sur l'intelligence artificielle, a lancé Mintegral Ad Exchange, une plateforme commerciale, publicitaire et programmatique, qui connectera pour la première fois ses vidéos incitatives in-app de grande qualité, ses publicités originales et son trafic publicitaire interactif au marché commercial public, permettant à un plus grand nombre d'annonceurs de communiquer en temps réel.

Lancée en 2016, Mintegral a été spécialement conçue pour offrir des achats programmatiques de publicités efficaces aux annonceurs ciblant la Chine et l'Asie-Pacifique. Sa force réside dans la qualité de ses ressources originales et du trafic vidéo haut de gamme, qui proviennent de développeurs d'applications et des applications qui y sont connectées à travers son KDL.

Mintegral Ad Exchange est connecté à travers le KDL, autrement dit, les annonceurs peuvent accéder au catalogue de plus de 1 000 éditeurs, 5 300 applications mobiles et plus de trois milliards de requêtes publicitaires quotidiennes en moyenne et atteindre plus de 900 millions d'utilisateurs. Parmi eux se trouvent des applications de développeurs de premier plan dont Voodoo, Playrix, Zeptolab, Ubisoft, Outfit7, iDreamsky, 4399, Xiaomi, Meitu et d'autres éditeurs chinois et internationaux.

« Mintegral Ad Exchange se distingue des autres bourses d'annonces au sens où nous nous concentrons sur les achats programmatiques de trafic dans le marché Asie-Pacifique, à savoir la Chine, le Japon, la Corée et l'Asie du Sud-Est », a déclaré Erick Fang, le PDG de Mintegral. « Nous voulons être le premier partenaire de monétisation publicitaire des développeurs occidentaux dans la région Asie-Pacifique, aussi, nous leur offrons la possibilité de se connecter au marché du trafic public de la région. »

Mintegral Ad Exchange prend en charge les publicités originales (dont le streaming d'images et de vidéos), les vidéocaptures d'écran (screencasts), les vidéos incitatives et divers formats publicitaires interactifs, ce qui permet aux annonceurs d'utiliser des créations telles que les publicités d'essai et les vidéos interactives. En parallèle, la plateforme prend également en charge la fonction de paramétrage de modèles vidéo personnalisés, les annonceurs pouvant définir des modèles de création vidéo personnalisés en les combinant avec leurs propres besoins en matière de publicité, contribuant ainsi à améliorer l'expérience publicitaire et l'effet de conversion.

Mintegral :

Mintegral est la plateforme publicitaire mobile leader en Asie, alimentée par la technologie d'IA, qui fournit des solutions d'acquisition d'utilisateurs et de monétisation aux publicitaires et aux développeurs mobiles du monde entier. Mintegral travaille actuellement avec des milliers de développeurs et d'éditeurs d'applications à travers le monde, tirant parti de concepts vidéo et interactifs de premier plan, ainsi que de technologies algorithmiques pour les aider à augmenter sa part de marché et à générer des revenus.

Mintegral International Ltd est basée à Guangzhou (Chine) et dispose de bureaux locaux dans le monde entier. www.mintegral.com .

