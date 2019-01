DigiCert officialise le rachat de QuoVadis, développant ainsi sa présence et ses offres TLS et PKI en Europe





QuoVadis poursuivra ses activités de prestataire de services de confiance qualifié (QTSP) pour l'offre de services de signature électronique et de certificats numériques qualifiés dans l'Union européenne.

LEHI, Utah, 17 janvier 2019 /PRNewswire/ -- DigiCert, Inc. , leader mondial des solutions TLS/SSL, IoT et PKI, a racheté aujourd'hui le groupe QuoVadis à WISeKey International Holding Ltd (SIX: WIHN), spécialiste suisse de l'Internet des objets et de la cybersécurité. QuoVadis est un prestataire de services de confiance qualifié (QualifiedTrust Service Provider) en Suisse et dans l'Union européenne (UE).

DigiCert poursuivra les activités de TSP de QuoVadis, non seulement dans le domaine des certificats numériques qualifiés et autres services connexes en Europe, mais aussi en tant que fournisseur de services PKI managés pour les entreprises. Ce rachat s'inscrit dans l'ambition de DigiCert d'offrir les solutions PKI les plus fiables et les plus étendues au niveau mondial, avec l'appui et la présence d'un support local. QuoVadis a des bureaux en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni et aux Bermudes.

« DigiCert est heureux d'accueillir l'équipe et les technologies QuoVadis pour poursuivre notre engagement à offrir des solutions leaders à nos clients et partenaires », déclare John Merrill, PDG de DigiCert. « Comme tant d'autres marchés, l'Europe a des spécificités nationales et supranationales qu'il n'est possible de satisfaire qu'avec des équipes et des technologies locales. Le rachat de QuoVadis permet de combiner notre innovation technologique à une expertise de terrain pour raffermir notre engagement sur ce marché européen. »

Grâce à cette acquisition, les certificats numériques qualifiés de QuoVadis seront adossés aux infrastructures et technologies DigiCert, leader mondial des solutions PKI et TLS. Côté conformité, ces certificats répondent aux exigences de l'eIDAS, le règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Ces certificats transfrontaliers peuvent donc être utilisés en Suisse et dans tous les États membres de l'UE. QuoVadis propose différents services, dont les suivants :

Certificats qualifiés d'authentification de site internet

Certificats qualifiés pour particuliers

Horodatages électroniques qualifiés

Sceaux et signatures électroniques qualifiés, avec options de signature de logiciels et dans le cloud

Selon les dispositions de l'eIDAS, les services de confiance qualifiés offrent une garantie juridique et une sécurité renforcée sur les transactions électroniques. Pour une vérification encore plus draconienne des identités, la directive européenne 2015/2366 sur les services de paiement exigera des banques et prestataires de services financiers opérant dans l'Union européenne d'utiliser des certificats de sites internet qualifiés à compter de juin 2019. Le rachat de QuoVadis permettra donc à DigiCert de fournir les certificats qui garantiront la conformité des entreprises à cette directive. DigiCert accompagnera également QuoVadis dans ses projets d'expansion technologique, à commencer par la migration des services PKI vers des data centers aux Pays-Bas et en Suisse pour renforcer ses services de confidentialité et de protection des données.

Les opérations du TrustCenter de QuoVadis sont quant à elles conformes aux normes internationales et ont reçu de nombreuses accréditations nationales et internationales (WebTrust, ISO, etc.).

Par ailleurs, QuoVadis permettra à DigiCert de s'imposer en leader de la gestion de l'intégrité des données pour les dossiers électroniques, les solutions de signature électronique pour la banque et la facturation électronique, et les solutions de signature numérique à distance sur n'importe quel type d'appareil. À l'image de QuoVadis PrimoSign, plusieurs plateformes proposent des services de signature numérique en "roaming" à des prix abordables, pour les PME comme pour les grands groupes.

DigiCert est également leader dans le développement de technologies de chiffrement post-quantique en partenariat avec ISARA et Gemalto. En ce sens, l'entreprise a récemment affirmé son engagement à renforcer la sécurité des plateformes basées sur les blockchains, entre autres initiatives liées à l'identification. DigiCert et QuoVadis sont membres de longue date du CA/Browser Forum et participent activement aux travaux du Cloud Signature Consortium.

Pour tout savoir sur l'actualité DigiCert, rendez-vous sur https://www.digicert.com/newsroom/.

À propos de DigiCert, Inc.

DigiCert est le leader des solutions PKI et TLS/SSL de chiffrement et d'identification. Les entreprises les plus innovantes, dont 89 % du Fortune 500 et 97 % des plus grandes banques mondiales, font confiance à DigiCert et à son expertise dans l'identification et le chiffrement des serveurs web et des équipements IoT . Parmi sa gamme de certificats numériques, DigiCert propose des certificats TLS/SSL pour des déploiements PKI de toute taille pilotés par CertCentral® , sa plateforme de gestion du cycle de vie des certificats. DigiCert est reconnu pour sa plateforme de gestion des certificats destinée aux entreprises, son support client rapide et expert, et ses solutions leaders du marché. Pour suivre toute l'actualité et les nouveautés DigiCert, rendez-vous sur digicert.fr ?ou suivez-nous sur Twitter? @digicert .

À propos de WISeKey

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est l'une des principales entreprises mondiales de cybersécurité déployant actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets, à l'aide de la Blockchain, l'IA et l'IoT, dans le respect de l'être humain comme point d'appui de l'internet. WISeKey Microprocessors sécurise l'informatique omniprésente qui façonne l'IoE (« Internet of Everything ») d'aujourd'hui. WISeKey IoT dispose d'une base d'installation de plus de 1,5 milliard de micropuces dans pratiquement tous les secteurs IoT (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.). WISeKey est idéalement positionnée pour être à la pointe de l'IoT, car nos semi-conducteurs produisent une énorme quantité de données volumineuses (Big Data) qui, lorsqu'elles sont analysées avec l'Intelligence artificielle (IA), permettent aux applications industrielles de prévoir la défaillance de leur équipement avant qu'elle ne se produise.

Notre technologie est approuvée par la Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse OISTE/WISeKey et offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.wisekey.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/323390/DigiCert.jpg

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 01:00 et diffusé par :