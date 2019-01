Le chiffre d'affaires de Mindtree au troisième trimestre dépasse le quart de million de dollars américains, son chiffre d'affaires augmente de 2,1 % en glissement trimestriel et de 17,4 % en glissement annuel





BANGALORE, Inde et WARREN, New Jersey, January 17, 2019 /PRNewswire/ --

Mindtree, une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2018, approuvés par son conseil d'administration.

« Notre approche donnant la priorité au conseil associée à notre expertise du domaine et des technologies aide nos clients à mener des transformations à l'échelle de l'entreprise. », a déclaré Rostow Ravanan, PDG de Mindtree. « Elle nous a également permis de récolter plusieurs récompenses délivrées par des analystes du secteur en reconnaissance de nos capacités ainsi que de maintenir notre dynamique de croissance, y compris lors d'un trimestre de basse saison. Nos investissements continus en matière de personnel ont renforcé nos capacités à créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes. »

Principaux résultats financiers :

Trimestre clos le 31 décembre 2018

en dollars américains : chiffre d'affaires de 251,5 millions de dollars (augmentation de 2,1 % en glissement trimestriel/17,4 % en glissement annuel) progression en devises constantes de 2,4% en glissement trimestriel bénéfice net de 26,9 millions de dollars (baisse de 7,5 % en glissement trimestriel/augmentation de 22,2% en glissement annuel)

en roupies indiennes : chiffre d'affaires de 17 872 millions de roupies (augmentation de 1,8% en glissement trimestriel/29,7 % en glissement annuel) bénéfice net de 1 912 millions de roupies (baisse de 7,3 % en glissement trimestriel/augmentation de 35,1 % en glissement annuel)



Autres points importants :

Clients : 340 clients actifs au 31 décembre 2018 Le nombre de clients représentant 1 million de dollars de clients a augmenté de 5, pour atteindre un total de 116

Employés : 19 908 « esprits Mindtree » au 31 décembre 2018 Réduction naturelle des effectifs sur les 12 derniers mois à hauteur de 13,4 %

BOTs* : L'automatisation joue un rôle important dans la modernisation de la prestation de services technologiques de Mindtree, en améliorant à la fois l'efficacité et la vitesse à laquelle ses clients obtiennent des résultats. Mindtree est fière d'annoncer que ses BOTs puissants fonctionnent de manière autonome aux côtés de ses « esprits Mindtree », ce qui permet à ses équipes d'aller encore plus loin et d'atteindre des objectifs toujours plus ambitieux Mindtree exploitait 518 BOTs au 31 décembre 2018



* Logiciels agissant de manière autonome, sans aucune interférence, humaine ou autre, afin d'effectuer une tâche importante qui serait autrement effectuée par un être humain

Des bénéfices sur plusieurs années et d'un montant de plusieurs millions de dollars grâce à de grands clients mondiaux : Fourniture de services d'essais selon le modèle des services gérés pour une importante compagnie aérienne canadienne à faibles coûts Élargissement de sa présence auprès d'un client existant, à savoir la fourniture de services numériques à une grande compagnie aérienne américaine. Fourniture de services de gestion et de support d'applications pour la suite d'applications SAP d'une entreprise de fabrication spécialisée en Europe Fourniture de services de transformation numérique pour une société d'assurance de premier plan au Moyen-Orient

Prix et récompenses : Mindtree a été reconnue en tant que chef de file des services technologiques de l'IdO dans le rapport sur les technologies et services de l'IdO 2018 de Zinnov Zones Mindtree a été reconnue en tant que chef de file des services de R & D en ingénierie dans le rapport sur les services de R & D en ingénierie 2018 de Zinnov Zones Mindtree a été reconnue comme l'étoile montante des États-Unis et du monde entier dans le rapport Quadrant ISG Provider Lenstm portant sur les services de transformation/opérationnels en nuage et de XaaS Mindtree a été reconnue comme l'un des chefs de file dans le rapport portant sur les services numériques pour les voyages et l'accueil 2018 de Zinnov Zones

Annonce du dividende : Au cours de la réunion tenue le 16 janvier 2019, le conseil d'administration a recommandé un solde de dividende de 30 % (3 roupies par action d'une valeur nominale de10 roupies chacune). Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2018, le Tribunal national du droit des sociétés (National Company Law Tribunal ou NCLT) a approuvé le regroupement par amalgamation (« le regroupement ») de Magnet 360, LLC (« Magnet »), une filiale à part entière de la Société (« la société cédante »), avec la Société à dater du 1 er avril 2017. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au point 36 des états financiers individuels pour la période close le 31 décembre 2018.



À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide les entreprises de 17 pays à allier l'évolutivité à l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Mindtree exploite sa puissance de la livraison continue, son expertise numérique, sa connaissance du secteur et sa recherche dans les technologies émergentes pour améliorer l'efficacité et permettre l'innovation commerciale de plus de 340 clients.

Mindtree est sans cesse considérée comme l'un des meilleurs environnements de travail, caractérisé par sa culture d'excellence, d'innovation et de co-création qui s'appuie sur des « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.mindtree.com ou suivre le compte @Mindtree_Ltd.

Sphère de sécurité

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué et relatives à nos perspectives de augmentation future sont des énoncés prospectifs qui impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient causer des écarts importants entre les résultats qui y sont invoqués et les résultats réels. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

