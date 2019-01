CenturyLink déploie son offre de cybersécurité en Asie avec un nouveau SOC à Singapour





L'offre de cybersécurité de CenturyLink se développe en Asie-Pacifique et permettra d'accompagner un grand nombre de sociétés soucieuses d'intégrer des solutions de sécurité.

SINGAPOUR, 17 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Alors que les cybermenaces sont de plus en plus fréquentes et complexes, les offres de cybersécurité de CenturyLink se renforcent également pour permettre aux clients de se défendre efficacement contre ces cybermenaces. Les entreprises du monde entier se tournent régulièrement vers des solutions de sécurité intégrées. Aujourd'hui, CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL) déploie son huitième Centre Opérationnel de Sécurité » SOC mondial, offrant à ses clients d'Asie-Pacifique une meilleure capacité à prédire, protéger et à répondre aux menaces internes et externes grâce aux solutions de sécurité réseau de CenturyLink.

Pour en savoir plus sur les solutions de sécurité de CenturyLink en Asie-Pacifique, visiter : https://www.centurylink.com.sg/security.html.

« Chez CenturyLink, nous sommes attentifs aux besoins de nos clients au sujet de leur cyberdéfense et nous souhaitons leur simplifier la gestion », a déclaré Chris Betz, directeur de la sécurité chez CenturyLink. « En intégrant notre offre de cybersécurité, les clients ont accès à nos solutions réseau sécurisées qui reposent sur notre backbone international et notre vision globale du paysage international des menaces. » L'étude d'IDC de novembre 2018 « Securing Connectivity across the Asia/Pacific for a trusted digital future » commanditée par CenturyLink, démontre que plus de 80 % des sociétés d'Asie-Pacifique manquent d'expertises en cybersécurité. IDC prédit également qu'en 2020, 30 % des dépenses en sécurité seront réalisées auprès de fournisseurs offrant des solutions de sécurité reposant sur des technologies d'intelligence artificielle, de machine learning, d'automatisation et d'analyse.

« Les entreprises d'Asie-Pacifique sont confrontées à des cybermenaces en constante évolution ; les réseaux se complexifient avec des environnements Cloud hybrides. Elles doivent envisager un modèle 'build vs buy' pour disposer d'informations sur les menaces et de capacités d'analyse avancées ainsi que de compétences nécessaires pour les interpréter et agir en conséquence. Elles devront également adopter une posture de sécurité holistique proactive et prédictive à l'échelle de l'entreprise pour combattre les menaces et sécuriser leurs données commerciales », ajoute Simon Piff, vice-président en charge des pratiques de sécurité informatique chez IDC Asia Pacific.

Les SOC internationaux de CenturyLink fournissent aux clients un support 24h/24 et 7j/7 et une gestion Always On de la détection et de la prévention des cybermenaces grâce à la threat intelligence et l'utilisation de ces informations issues de notre réseau IP global, de nos pare-feu hébergés dans le cloud, de la mitigation des attaques DDoS et de Security Log Monitoring.

Faits clés

Les SOC internationaux de CenturyLink surveillent plus de 114 milliards de sessions NetFlow par jour, répondant et atténuant près de 120 attaques DDoS sur une base quotidienne.

CenturyLink fait le suivi de plus de 5000 serveurs de commande et de contrôle (C2s) par jour et supprime de façon proactive plus de 35 C2s par mois pour protéger l'internet mondial.

D'après le CenturyLink 2018 Threat Report , la Chine, la Corée du Sud et le Vietnam figurent en haut de la liste des canaux et des cibles des cybermenaces en Asie-Pacifique.

, la Chine, la Corée du Sud et le figurent en haut de la liste des canaux et des cibles des cybermenaces en Asie-Pacifique. Dans ce même rapport, la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont les trois premiers pays classés en fonction de leur prévalence de C2s.

Ressources supplémentaires

